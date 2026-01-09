Spitalele continuă să aibă o lipsă acută de personal, una dintre cauze fiind migrarea specialiștilor către vest. Salariile mici, dar și condițiile grele de muncă din România, îi fac pe cei care se pregătesc pentru funcția de asistent medical să ia în considerare mutarea într-o altă țară din Europa. Deși în ultimii ani, salariile câștigate au urmat un trend ascendent, la fel au făcut-o și cheltuielile, astfel că mulți angajați ajung să se întrebe la finalul lunii dacă merită să profeseze în domeniul pentru care s-au pregătit sau să se reorienteze în carieră.

Ce factori contribuie la stabilirea salariului unui asistent medical, în România

În România, salariile asistenților medicali pot diferi chiar și cu câteva mii de lei. La aceste diferențe contribuie orașul în care activează o persoană, vechimea, gradul profesional și tipul unității sanitare. Contează, de asemenea, dacă o persoană este angajată la sau în mediul privat, dacă lucrează ore suplimentare, în ture de sau în condiții speciale și care este valoarea sporurilor.

Cu cât diferă salariile din România de cele din Europa

România continuă să fie la coada clasamentului european când vine vorba de cum își plătește personalul medical.

Datele de la nivel național indică faptul că aproximativ patru din cinci asistente câștigă între 4.050 și 7.225 de lei net pe lună. Cei mai bine plătiți sunt angajații din marile spitale și din centre universitare, la polul opus față de angajații din orașele mici sau sate.

Elveția este, de departe, țara care își recompensează cel mai bine cadrele medicale și tocmai din acest motiv, este deseori o opțiune pentru specialiștii din țări mai puțin dezvoltate, cum este România. Aici, salariul lunar al unei asistente să încadrează între 5.000 și peste 6.000 de franci elvețieni net. Chiar dacă și traiul este unul costisitor, nivelul salarial rămâne printre cele mai ridicate din Europa, potrivit Click!.

Germania este preferată de cadrele medicale datorită stabilității și numeroaselor beneficii sociale cu care vine la pachet locul de muncă. Pentru un program de aproximativ 168 de ore, salariul net este în jur de 2.650 de euro. Ceea ce dictează varianțiile remunerației este calsa de impozitare și experiență unui angajat.

În Franța, un asistent medical la început de carieră primește în jur de 2.000 de euro net pe lună. Odată cu acumularea experienței și acumularea de noi competențe și cunoștințe, crește și venitul lunar.

În Italia, la mare căutare sunt persoanele dispuse să lucreze în centre de îngrijire a vârstnicilor. Un asistent medical angajat într-un astfel de centru câștigă, de obicei, între 1.850 și 2.200 de euro. Salariul diferă, la fel ca în România, de zona în care profesează o persoană și tipul angajatorului.