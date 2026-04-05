B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Selen Osmanoglu
05 apr. 2026, 09:35
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Temperaturi în creștere și soare în majoritatea regiunilor
  2. Soare și vânt în Dobrogea, Bărăgan și Moldova
  3. Transilvania, Maramureș și vestul țării: vreme stabilă
  4. Oltenia și sudul țării: ceață dimineața, soare la prânz
  5. Vremea în București
  6. Vremea la munte

Duminica aduce vreme plăcută în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi în creștere și mult soare. Doar la munte pot apărea, izolat, câteva ploi slabe, în a doua parte a zilei.

Temperaturi în creștere și soare în majoritatea regiunilor

Vremea se încălzește ușor față de ziua precedentă, iar maximele pornesc de la 15 grade în depresiuni și ajung la 21…22 de grade în sud și sud-est, conform ANM.

Vântul va avea unele intensificări, mai ales în zonele estice și în regiunile montane, însă nu va crea probleme majore.

Soare și vânt în Dobrogea, Bărăgan și Moldova

În Dobrogea și Bărăgan predomină vremea frumoasă, cu cer senin și temperaturi de până la 21 de grade. Vântul suflă ceva mai insistent în nordul Dobrogei.

Și în sudul Moldovei și nordul Munteniei atmosfera rămâne însorită pe tot parcursul zilei. Vântul este mai activ în Moldova, iar temperaturile ajung la 21…22 de grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, vremea este la fel de plăcută, cu maxime de 18…19 grade. Doar în zonele montane pot apărea câțiva stropi de ploaie, spre seară.

Transilvania, Maramureș și vestul țării: vreme stabilă

În nordul Transilvaniei și Maramureș, ziua aduce soare și temperaturi ridicate pentru această perioadă. Vântul este slab, iar doar la munte pot apărea ploi trecătoare.

Și în vestul țării vremea se menține frumoasă, cu maxime de aproximativ 20 de grade. După-amiaza, în zonele montane, se pot aduna câțiva nori de ploaie.

În restul Transilvaniei, atmosfera rămâne în mare parte însorită, iar temperaturile continuă să crească ușor.

Oltenia și sudul țării: ceață dimineața, soare la prânz

În Oltenia, ziua începe cu ceață pe alocuri, dar amiaza aduce soare și temperaturi de 21…22 de grade, inclusiv la Târgu Jiu și Drobeta Turnu Severin.

Situația este similară și în sudul țării: dimineți ușor încețoșate, urmate de o atmosferă însorită și valori peste normalul perioadei. În Lunca Dunării, maximele ajung la 21 de grade.

Vremea în București

În Capitală, vremea este frumoasă și în încălzire. Cerul rămâne mai mult senin, iar temperatura ajunge la 22 de grade în orele amiezii.

Pe timpul nopții, cerul se degajează, iar luni dimineață temperaturile coboară spre 8 grade.

Vremea la munte

La munte, vremea este în general bună, cu perioade însorite în majoritatea masivelor.

După-amiaza, pe spații restrânse, apar înnorări și ploi slabe. Vântul se intensifică în zonele înalte, iar temperaturile din stațiuni sunt în creștere.

Tags:
Citește și...
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Eveniment
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Eveniment
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
Eveniment
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Eveniment
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Eveniment
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Eveniment
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
Eveniment
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Eveniment
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Eveniment
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
Eveniment
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
Ultima oră
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”