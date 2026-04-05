Duminica aduce vreme plăcută în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi în creștere și mult soare. Doar la munte pot apărea, izolat, câteva ploi slabe, în a doua parte a zilei.

Temperaturi în creștere și soare în majoritatea regiunilor

Vremea se încălzește ușor față de ziua precedentă, iar maximele pornesc de la 15 grade în depresiuni și ajung la 21…22 de grade în sud și sud-est, conform .

Vântul va avea unele intensificări, mai ales în zonele estice și în regiunile montane, însă nu va crea probleme majore.

Soare și vânt în Dobrogea, Bărăgan și Moldova

În Dobrogea și Bărăgan predomină vremea frumoasă, cu cer senin și temperaturi de până la 21 de grade. Vântul suflă ceva mai insistent în nordul Dobrogei.

Și în sudul Moldovei și nordul Munteniei atmosfera rămâne însorită pe tot parcursul zilei. Vântul este mai activ în Moldova, iar temperaturile ajung la 21…22 de grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, vremea este la fel de plăcută, cu maxime de 18…19 grade. Doar în zonele montane pot apărea câțiva stropi de ploaie, spre seară.

Transilvania, Maramureș și vestul țării: vreme stabilă

În nordul Transilvaniei și Maramureș, ziua aduce soare și temperaturi ridicate pentru această perioadă. Vântul este slab, iar doar la munte pot apărea ploi trecătoare.

Și în vestul țării vremea se menține frumoasă, cu maxime de aproximativ 20 de grade. După-amiaza, în zonele montane, se pot aduna câțiva nori de ploaie.

În restul Transilvaniei, atmosfera rămâne în mare parte însorită, iar temperaturile continuă să crească ușor.

Oltenia și sudul țării: ceață dimineața, soare la prânz

În Oltenia, ziua începe cu ceață pe alocuri, dar amiaza aduce soare și temperaturi de 21…22 de grade, inclusiv la Târgu Jiu și Drobeta Turnu Severin.

Situația este similară și în sudul țării: dimineți ușor încețoșate, urmate de o atmosferă însorită și valori peste normalul perioadei. În Lunca Dunării, maximele ajung la 21 de grade.

Vremea în București

În Capitală, vremea este frumoasă și în încălzire. Cerul rămâne mai mult senin, iar temperatura ajunge la 22 de grade în orele amiezii.

Pe timpul nopții, cerul se degajează, iar luni dimineață temperaturile coboară spre 8 grade.

Vremea la munte

La munte, vremea este în general bună, cu perioade însorite în majoritatea masivelor.

După-amiaza, pe spații restrânse, apar înnorări și ploi slabe. Vântul se intensifică în zonele înalte, iar temperaturile din stațiuni sunt în creștere.