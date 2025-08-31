Viața fără rețele sociale: mărturii despre anxietate, singurătate și echilibrul redobândit. Ce spun specialiștii despre detoxul digital?

Într-o lume dominată de ecrane, renunțarea la devine pentru mulți o provocare personală. Utilizatorii povestesc experiențele lor cu Instagram, Facebook sau alte platforme și cum au reușit să reducă dependența digitală. Specialiștii avertizează, însă, că un astfel de pas poate avea atât beneficii, cât și riscuri.

Cuprins:

De ce aleg utilizatorii să renunțe la rețelele sociale

O tânără de 26 de ani povestește cum Reels-urile de pe Instagram și Facebook îi consumau opt ore zilnic: „Mă trezeam cu Facebook-ul și adormeam cu anxietate. Nu mai vreau să-mi otrăvesc sufletul cu știri groaznice.”

Mărturii despre schimbările din viața de zi cu zi

O femeie de 30 de ani a ales să își cumpere un telefon simplu și să renunțe treptat la aplicații: „A fost greu la început, dar acum citesc seara, iar ochii mei sunt mai odihniți.” Un alt utilizator spune că nu a renunțat complet, dar a redus drastic timpul petrecut pe Instagram, ceea ce l-a ajutat să se simtă mai echilibrat, notează .

Ce spun psihologii despre efectele detox-ului digital

Potrivit , renunțarea la social media poate scădea nivelul de stres, dar poate amplifica sentimentul de singurătate dacă decizia nu este voluntară. Clay Drinko, educator și specialist în psihologie, explică faptul că platformele sunt adictive prin „recompense variabile”, mai exact like-urile primite la postări.

Care sunt riscurile ascunse ale renunțării bruște

Un studiu arată că pauzele de la Facebook reduc stresul, dar un altul indică scăderea satisfacției vieții și amplificarea emoțiilor negative. De aceea, Drinko recomandă detoxuri digitale, nu decizii radicale, și sugerează întărirea relațiilor reale înainte de a renunța complet la social media.

Cum să faci pasul către o relație sănătoasă cu tehnologia

„Umple-ți calendarul social înainte să faci pasul. Dacă rețelele îți aduc mai mult rău decât bine, poate e momentul să te retragi”, spune specialistul. Mulți utilizatori confirmă că, odată cu renunțarea, au câștigat timp pentru activități personale: „Acum am timp să învăț o limbă străină, să scriu, să visez. Două ore pe zi înseamnă o lună în plus pe an.”