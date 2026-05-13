Mark Rutte și Nicușor Dan explică ce este NATO 3.0. Rolul statelor europene în noul format al alianței (VIDEO)

Adrian Teampău
13 mai 2026, 18:43
Mark Rutte secretarul general al NATO Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Cuprins
  1. Mark Rutte explică ce înseamnă NATO 3.0
  2. Rutte, despre supărarea lui Trump pe NATO
  3. Explicațiile lui Nicușor Dan despre NATO 3.0

NATO 3.0 înseamnă o Europa mai puternică şi un NATO mai puternic, împreună cu SUA, bazată pe capacitățile militare nucleare și convenționale. În cadrul noii construcții, statele europene îşi asumă mai multe responsabilităţi pentru apărare. 

Mark Rutte explică ce înseamnă NATO 3.0

Mark Rutte, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice a explicat ce înseamnă NATO 3.0, concept lansat la Summitul B9 de la București. Potrivit spuselor sale este vorba despre o alianță mai puternică, bazată pe membri europeni mai puternici, cu mai multe responsabilități de apărare. Noua alianță va fi construită împreună cu SUA, având la bază capacitățile de apărare nucleare și convenționale ale statelor membre.

„Cred în continuare că unul din succesele cel mai mari ale politicii externe al preşedintelui Trump a fost la Haga. Acolo toţi aliaţii au convenit asupra acestui 2%, contribuție la cheltuielile de apărare. Apoi am convenit ca să trecem la 5% şi să ne egalizăm cheltuielile cu SUA. Scopul este să ne asigurăm că toată lumea se poate apăra”, a explicat Rutte.

Oficialul alianței a precizat că există țări membre care au depășit pragul de 5% chiar înainte de summitul de la Haga. Este nevoie, însă, să c

„Sunt ţări care au trecut dincolo de 5%, ţări care se îndreptau spre 5% chiar şi înainte de Summitul anterior, însă trebuie să fim sinceri că avem şi noi discuţiile noastre între noi, în NATO”, a spus oficialul în conferinţa de la finalul Summitului B9.

Rutte, despre supărarea lui Trump pe NATO

Secretrul general al NATO a arătat că președintele SUA a fost dezamăgit în ceea ce priveşte, de exemplu, reacţia membrilor alianței cu privire la războiul din Iran. El a precizat că aliații au înțeles mesajul venit de la Casa Albă și au luat măsuri pentru a se implica mai mult în respectarea acordurilor încheiate.

„Trebuie să spunem, să fie foarte limpede, că aliaţii au auzit mesajul. Şi asta e pe două fronturi, în primul rând în ceea ce priveşte respectarea tuturor angajamentelor anterioare, şi din alianţă şi bilaterale, am constatat că este în creştere uriaşă această mişcare, această tranziţie către respectarea acestor angajamente. Şi în România am văzut acelaşi lucru. Ieri, am văzut avioane realimentând aici, pe aeroport, avioane din SUA, un semn clar că şi România îşi face partea ei, în ceea ce priveşte respectarea acestor angajamente”, a spus Rutte.

Secretarul general al Alianței a menţionat că în cazul Strâmtorii Ormuz, există iniţiative, precum cea franco-britanică. Cele două state vor participa cu forțe de deminare ca să se asigure că strâmtoarea rămâne deschisă. Deja au fost trimise nave care să elimine minele maritime.

„Mesajul meu către SUA este că europenii a auzit mesajul şi colaborăm strâns”, a sublliniat Mark Rutte.

Explicațiile lui Nicușor Dan despre NATO 3.0

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că NATO redevine o alianţă defensivă în care se pune foarte direct problema unei echităţi a contribuţiei pentru apărare.

„NATO 3.0. NATO s-a înfiinţat în timpul Războiului Rece, în care Rusia era o ameninţare pentru continentul european. După 90, părea că Rusia nu mai este această ameninţare şi atunci NATO a încercat să se redefinească. Acum, pe de o parte, ne-am întors la această ameninţare şi NATO revine la o alianţă defensivă cu privire la teritoriul său şi, pe de o altă parte, în NATO se pune foarte direct, în mod partenerial, problema unei echităţi a contribuţiei”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

El a precizat că Statele Unite şi Europa contribuie în mod echitabil, dar acest lucru nu înseamnă că Europa apără Europa şi Statele Unite apără Statele Unite. Alianța funcţionează cu nişte protocoale de apărare care au fost construite în ani de zile, cu scenarii pe diferite tipuri de ameninţări, iar acestea nu se schimbă de la o zi la alta.

„NATO 3.0 înseamnă pur şi simplu că, pe aceleaşi protocoale pe care, evident, le actualizăm, contribuţia aliaţilor este proporţională. Şi europenii au înţeles lucrul ăsta. Este un progres vizibil, de la Haga până acum, şi acest proces va continua, deci noi suntem deja în NATO 3.0 şi obligaţia de 3,5 plus 1,5 e până în 2035 şi suntem pe traiectoria asta”, a subliniat preşedintele.

