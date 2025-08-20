B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » „Virusurile de valiză” alarmează Europa: Ce boli grave au adus turiștii din țările exotice și cum se manifestă

„Virusurile de valiză” alarmează Europa: Ce boli grave au adus turiștii din țările exotice și cum se manifestă

Ana Maria
20 aug. 2025, 20:31
„Virusurile de valiză” alarmează Europa: Ce boli grave au adus turiștii din țările exotice și cum se manifestă
Foto: Hepta.ro / Sputnik / Konstantin Morozov

Specialiștii atrag atenția asupra unui fenomen medical în creștere, și anume, „virusurile de valiză”, infecții tropicale aduse în Europa de turiști întorși din zone exotice. Profesorul Simon Clarke, microbiolog la Universitatea din Reading, explică: „Pe măsură ce britanicii, și europenii în general, călătoresc în locuri mai calde, mai aproape de ecuator, este din ce în ce mai probabil să aducă înapoi infecții neobișnuite”.

Aceste boli, printre care chikungunya și oropouche, pot provoca de la febră și dureri articulare invalidante, până la complicații neurologice precum meningita sau encefalita.

Cuprins:

  • Ce se întâmplă în Marea Britanie
  • Ce este oropouche și de ce e periculos
  • De ce crește riscul în Europa

Ce se întâmplă în Marea Britanie

Situația a devenit alarmantă în Regatul Unit, unde, în primele șase luni din 2025, au fost confirmate 73 de cazuri de chikungunya, aproape de trei ori mai multe decât în anul precedent.

Majoritatea pacienților călătoriseră în Sri Lanka, India și Mauritius. Boala se manifestă prin:

  • febră mare,
  • erupții cutanate,
  • dureri articulare severe, care pot împiedica mersul.

Ce este oropouche și de ce e periculos

Pe lângă chikungunya, autoritățile au raportat și primele cazuri de oropouche, cunoscută și ca „febra leneșului”, potrivit Click!.

Aceasta se transmite prin țânțari și musculițe, iar simptomele seamănă cu cele ale febrei dengue:

  • febră,
  • greață și vărsături,
  • rigiditate musculară.

În 2025, au fost confirmate infecții la cei întorși din Brazilia și Cuba, inclusiv în Spania și Italia.

De ce crește riscul în Europa

Principalul vector al acestor boli este țânțarul-tigru, o specie invazivă care s-a adaptat rapid mediului urban european.

Fiind rezistent și cu o capacitate mare de reproducere, această insectă periculoasă se răspândește rapid în Europa.

