Avertismentul alarmant al lui Elon Musk: „Europa moare”

trage un . CEO Tesla a publicat un mesaj pe rețeaua X, unde a atras atenția asupra demografiei europene: „Europa moare”. Miliardarul a comentat statistici care arată că în 2023 în Uniunea Europeană s-au născut 4,09 milioane de persoane, în timp ce 5,35 milioane au murit. Diferența de 1,26 milioane decese peste nașteri indică un declin natural al populației.

Musk a mai avertizat asupra crizei demografice și în Australia, unde rata fertilității a scăzut la un minim istoric de 1,50.

Cuprins:

Care sunt cifrele oficiale privind natalitatea și mortalitatea în UE

În 1969, Europa înregistra peste 7 milioane de nașteri anual, însă numărul a scăzut constant până astăzi, arată.

În 2023, UE a avut 3,67 milioane nașteri și 4,84 milioane decese.

, UE a avut 3,67 milioane nașteri și 4,84 milioane decese. Populația UE: 2020: 447,7 milioane 2022: 446,8 milioane 2023: 449,2 milioane 2024: 450,4 milioane



Creșterea populației în ultimii ani se datorează migrației, nu natalității.

Cum influențează îmbătrânirea populației economia și societatea

În 2024, 21,6% din populația UE avea peste 65 de ani, iar vârsta medie era de 44,7 ani.

din populația UE avea peste 65 de ani, iar era de 44,7 ani. Dependența demografică (numărul persoanelor dependente la 100 persoane active) va crește de la 46,6% în 2010 la 64% în 2030 .

la . Provocările: sustenabilitatea sistemelor de pensii, forța de muncă disponibilă și presiunea asupra serviciilor sociale.

Ce a determinat creșterea populației în UE în ultimii ani

Creșterea ușoară a populației până în 2024 este datorată în principal migrației, nu natalității. Declinele naturale persistente subliniază necesitatea unor politici care să stimuleze natalitatea și să gestioneze impactul îmbătrânirii populației.