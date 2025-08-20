B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Avertismentul alarmant al lui Elon Musk: „Europa moare”

Avertismentul alarmant al lui Elon Musk: „Europa moare”

Ana Maria
20 aug. 2025, 18:55
Avertismentul alarmant al lui Elon Musk: Europa moare
Foto: Hepta - DPA Images / Patrick Pleul

Elon Musk trage un semnal de alarmă. CEO Tesla a publicat un mesaj pe rețeaua X, unde a atras atenția asupra demografiei europene: „Europa moare”. Miliardarul a comentat statistici care arată că în 2023 în Uniunea Europeană s-au născut 4,09 milioane de persoane, în timp ce 5,35 milioane au murit. Diferența de 1,26 milioane decese peste nașteri indică un declin natural al populației.

Musk a mai avertizat asupra crizei demografice și în Australia, unde rata fertilității a scăzut la un minim istoric de 1,50.

Cuprins:

  • Care sunt cifrele oficiale privind natalitatea și mortalitatea în UE?

  • Cum influențează îmbătrânirea populației economia și societatea?

  • Ce a determinat creșterea populației în UE în ultimii ani?

Care sunt cifrele oficiale privind natalitatea și mortalitatea în UE

  • În 1969, Europa înregistra peste 7 milioane de nașteri anual, însă numărul a scăzut constant până astăzi, arată Observator.
  • În 2023, UE a avut 3,67 milioane nașteri și 4,84 milioane decese.
  • Populația UE:
    • 2020: 447,7 milioane
    • 2022: 446,8 milioane
    • 2023: 449,2 milioane
    • 2024: 450,4 milioane

Creșterea populației în ultimii ani se datorează migrației, nu natalității.

Cum influențează îmbătrânirea populației economia și societatea

  • În 2024, 21,6% din populația UE avea peste 65 de ani, iar vârsta medie era de 44,7 ani.
  • Dependența demografică (numărul persoanelor dependente la 100 persoane active) va crește de la 46,6% în 2010 la 64% în 2030.
  • Provocările: sustenabilitatea sistemelor de pensii, forța de muncă disponibilă și presiunea asupra serviciilor sociale.

Ce a determinat creșterea populației în UE în ultimii ani

Creșterea ușoară a populației până în 2024 este datorată în principal migrației, nu natalității. Declinele naturale persistente subliniază necesitatea unor politici care să stimuleze natalitatea și să gestioneze impactul îmbătrânirii populației.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Premiu record la loteria din Franța. Este cel mai mare de până acum. Câți bani va încasa marele câștigător și care sunt numerele norocoase
Externe
Premiu record la loteria din Franța. Este cel mai mare de până acum. Câți bani va încasa marele câștigător și care sunt numerele norocoase
Sunt periculoși creveții retrași din magazinele din America? FDA avertizează asupra unui izotop radioactiv
Externe
Sunt periculoși creveții retrași din magazinele din America? FDA avertizează asupra unui izotop radioactiv
Thailanda oferă 200.000 de bilete de avion gratis pentru turiști! Iată cum poți obține unul. Este foarte simplu
Externe
Thailanda oferă 200.000 de bilete de avion gratis pentru turiști! Iată cum poți obține unul. Este foarte simplu
Donald Trump ia în calcul să ofere sprijin aerian pentru un posibil acord de pace în Ucraina
Externe
Donald Trump ia în calcul să ofere sprijin aerian pentru un posibil acord de pace în Ucraina
Un bărbat de 67 de ani a fost executat în Florida, după ce a petrecut aproape două treimi din viaţă în închisoare. Pentru ce era condamnat
Externe
Un bărbat de 67 de ani a fost executat în Florida, după ce a petrecut aproape două treimi din viaţă în închisoare. Pentru ce era condamnat
O persoană a dat lovitura în Franța după ce a câștigat la EuroMillions. Despre ce sumă este vorba
Externe
O persoană a dat lovitura în Franța după ce a câștigat la EuroMillions. Despre ce sumă este vorba
Comoară veche de aproape 400 de ani, descoperită în bucătărie. Ce a găsit un cuplu, în timpul renovărilor
Externe
Comoară veche de aproape 400 de ani, descoperită în bucătărie. Ce a găsit un cuplu, în timpul renovărilor
Emmanuel Macron avertizează că Putin nu caută pacea. Liderul francez cere mai multe sancțiuni asupra Rusiei
Externe
Emmanuel Macron avertizează că Putin nu caută pacea. Liderul francez cere mai multe sancțiuni asupra Rusiei
Descoperire șocantă în centrul Mexicului. Autoritățile au găsit șase capete umane în plină stradă
Externe
Descoperire șocantă în centrul Mexicului. Autoritățile au găsit șase capete umane în plină stradă
Tragedie în Afganistan. Peste 70 de persoane au murit după ce un autobuz cu migranți din Iran s-a ciocnit cu un camion
Externe
Tragedie în Afganistan. Peste 70 de persoane au murit după ce un autobuz cu migranți din Iran s-a ciocnit cu un camion
Ultima oră
19:14 - Social-democrații acuză USR-ul că „nu face nimic”: „Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la ședințele Coaliției. PSD este cel care contribuie la reforme și lucrează la ele!”
19:06 - Au primit tablete de la școală, în pandemie, și au uitat să le restituie. Ce demersuri au înaintat oamenii legii
19:05 - Cât a ajuns să coste un set de rechizite în 2025. Părinții plătesc sute de lei pentru ca elevilor să nu le lipsească nimic
18:58 - Suporterii și-au pierdut răbdarea cu Neymar. Atacantul a primit un ultimatum
18:45 - Unde se găsește cea mai periculoasă intersecție din România. Mii de șoferi își riscă zilnic viața, doar pentru a scurta din drum
18:39 - Răzvan Burleanu, despre incidentul de la tragerea la sorți: „Am luat în calcul să dispunem repetarea tragerii la sorți”
18:31 - Doar geniile pot vedea toate numerele ascunse în această fotografie. Imaginea cu iluzia optică a devenit virală în mediul online (FOTO)
18:27 - Condițiile de despăgubire pentru sinistrații din Neamți și Suceava. Banii Guvernului nu sunt pentru toată lumea
18:11 - Femeie din Călărași, înjunghiată de fostul partener. A cerut un ordin de protecție împotriva lui, dar polițiștii au refuzat-o
18:07 - Copilă de 14 ani, violată și bătută de un profesor de religie. Unde au avut loc scenele groazei