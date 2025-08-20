Avertismentul alarmant al lui Elon Musk: „Europa moare”

Elon Musk trage un semnal de alarmă. CEO Tesla a publicat un mesaj pe rețeaua X, unde a atras atenția asupra demografiei europene: „Europa moare”. Miliardarul a comentat statistici care arată că în 2023 în Uniunea Europeană s-au născut 4,09 milioane de persoane, în timp ce 5,35 milioane au murit. Diferența de 1,26 milioane decese peste nașteri indică un declin natural al populației.
Musk a mai avertizat asupra crizei demografice și în Australia, unde rata fertilității a scăzut la un minim istoric de 1,50.
Care sunt cifrele oficiale privind natalitatea și mortalitatea în UE?
Cum influențează îmbătrânirea populației economia și societatea?
Ce a determinat creșterea populației în UE în ultimii ani?
Creșterea ușoară a populației până în 2024 este datorată în principal migrației, nu natalității. Declinele naturale persistente subliniază necesitatea unor politici care să stimuleze natalitatea și să gestioneze impactul îmbătrânirii populației.