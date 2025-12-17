B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Deținut periculos, transportat sub escortă specială pentru o vizită intimă. Misiunea a fost plătită din bani publici

Traian Avarvarei
17 dec. 2025, 13:49
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cum a fost plimbat deținutul pentru vizita intimă
  2. „E batjocura unui sistem penitenciar mort”

Un deținut periculos aflat în arest preventiv ar fi fost transportat, sub escortă specială, de la Penitenciarul Iași la Penitenciarul Bacău pentru o vizită intimă. Misiunea a fost asigurată din bani publici. Federația Sindicatelor din ANP a cerut verificări în acest caz.

Cum a fost plimbat deținutul pentru vizita intimă

Cosmin Dorobanțu, liderul Federației Sindicatelor din ANP, a susținut că deținutul Nistor I.A. ar fi fost transportat singur într-un autovehicul, însoțit de doi polițiști de penitenciare. După aproximativ trei ore, el a fost adus înapoi la Iași, în aceleași condiții speciale.

Federația Sindicatelor din ANP a cerut Administrației Naționale a Penitenciarelor verificări pentru a stabili cine a aprobat transportul din bani publici.

„E batjocura unui sistem penitenciar mort”

„Relaxat, pe banii statului, sfidând austeritatea prim-ministrului Ilie Bolojan și nervii polițiștilor de penitenciare care asistă neputincioși la decizii caraghioase. În timp ce românii mor de foame și de frig în România taxelor și impozitelor, șefii penitenciarelor risipesc mii de lei ca un deținut să facă sex, transportându-l cu Uber intim. Asta nu e respectarea drepturilor deținuților, e batjocura unui sistem penitenciar mort.

Cine a aprobat? Ce șef a semnat? Unde e logica, unde e responsabilitatea, unde e capul? Asta se întâmplă, când șefii din penitenciare lăsați de izbeliște tratează polițiștii ca pe consumabile”, a susținut Cosmin Dorobanțu.

