Nicușor Dan sare la gâtul lui Bolojan. „Nu are nici măcar o schiță, o idee.” Președintele e total nemulțumit de amânarea bugetului (VIDEO)

Adrian A
17 dec. 2025, 16:26
Cuprins
  1. Nicușor Dan îl ceartă pe Bolojan pentru amânarea bugetului
  2. Vom avea buget abia în februarie

Nicușor Dan îl ceartă pe Ilie Bolojan. Motivul este amânarea bugetului pe 2026, chestiune la care premierul ridică din umeri. Acum aflăm că va fi gata pe undeva prin februarie.

Nicușor Dan îl ceartă pe Bolojan pentru amânarea bugetului

Președintele Nicușor Dan consideră că nu este bine faptul că Guvernul Bolojan nu a venit până la această dată nici măcar cu proiectul de buget. Ce să mai spunem că mai vorbim despre asta abia în februarie.

„Nu e bine că suntem în 17 decembrie și noi nu avem nici măcar proiectul de buget. Trebuia la 31 decembrie să avem buget. Urgența pentru coaliția este să dea bugetul pe 2026 și bugetul pe 2026, așa cum știu, așa cum am încredere că va fi, va intra într-un deficit, poate puțin peste 6, dar în orice caz va demonstra partenerilor, și în special pieței financiare, că România este serioasă și își respectă angajamentele în ceea ce privește deficitul.”, a afirmat președintele Nicușor Dan.

Vom avea buget abia în februarie

Guvernul României nu va respecta nici în acest an legea privind finanțele publice, care prevede că bugetul național pentru anul următor trebuie aprobat de Parlament până pe 15 noiembrie.

Viceprim-ministrul Tánczos Barna spune că bugetul se va vota după 30 ianuarie 2026.

„Pentru că este și vacanță parlamentară, trebuie convocat Parlamentul și până atunci trebuie să vedem ce facem cu minunatele pachete pe administrație, pe relansare economică și toate modificările care trebuie aprobate pentru pregătirea Legii bugetului.”, explică viceprim-ministrul Tánczos Barna, pentru Europa Liberă.

Premierul Ilie Bolojan avertiza luna trecută că bugetul pe anul 2026 va fi promovat „în momentul în care pachetele pe care se bazează un buget predictibil vor fi adoptate”.

„Și, dacă nu le adoptăm cel mai târziu până la jumătatea lunii decembrie, există, din păcate, riscul foarte mare ca bugetul pe anul viitor să fie compromis din punct de vedere al țintelor deficitului bugetar și nu ne putem permite asta ca țară.”, a declarat Ilie Bolojan.

Iar acum câteva zile se lămurise cum stă treaba cu bugetul.

„Final de ianuarie. Depindem de procedurile parlamentare, de adoptarea tuturor legilor care să ne permită să avem un buget predictibil, care ne duce către respectarea țintei, să reducem deficitul, și care creează condiții de dezvoltare din a doua jumătate a anului următor, când și inflația ar trebui să scadă la un nivel mult mai mic decât e azi.”, a explicat premierul, în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

