Acasa » Eveniment » Cum s-a modificat prețul cărnii de porc față de anul trecut? Fermierii susțin că nu reușesc să-și acopere nici costurile de producție

17 dec. 2025, 15:03
Cuprins
  1. Cât costă carnea de porc, înainte de Crăciun
  2. Cum s-a modificat prețul cărnii de porc, comparativ cu anul trecut

Este de așteptat ca mesele festive din acest an să fie mai sărace decât în anii precedenți. Iar asta se datorează creșterii constante a prețurile, care a determinat scăderea puterii de cumpărare a românilor. Dacă oamenii sunt nevoiți să cheltuie mai mult pentru aceleași produse cumpărate și în anii trecuți, măcar prețul la carnea de porc nu va crește până de Crăciun. În timp ce oamenii se bucură că nu sunt nevoiți să lase o mică avere la magazine, fermierii se plâng că trebuie să își vândă marfa sub prețul pe care îl plătesc pentru producţie.

Cât costă carnea de porc, înainte de Crăciun

Prețurile de anul acesta la carne de porc, egale sau chiar mai mici înainte de sărbători decât în restul anului, merg contra fenomenului observat în anii trecuți. Consumatorii erau obișnuiți ca, înainte de Crăciun, kilogramul de carne de porc să se scumpească. Mânați de această credință, mulți începeau cumpărăturile pentru masa festivă înainte chiar și cu o lună.

„Aceleaşi preţuri. Nu e nicio diferenţă. Cu aceleaşi preţuri lucrăm de foarte mult timp. Pulpa de porc o avem la 24 de lei fără os, spata de porc pentru preparatele tocate 23. Scăricica 32, muşchiul file 30 de lei, ceafa 32”, a spus Iulia Ion, reprezentant măcelărie.

Clienții care au așteptat apropierea sărbătorilor pentru a-și face cumpărăturile au avut noroc să găsească carne chiar mai mai ieftină.

Cum s-a modificat prețul cărnii de porc, comparativ cu anul trecut

Pe cât de mult îi bucură pe clienți stagnarea sau scăderea prețurilor la carne de porc, pe atât de tare îi neliniștește pe fermierii români. Aceștia din urmă declară că, în România, a avut loc cea mai abruptă scădere de preț la carne de porc din Uniunea Europeană, iar asta chiar înainte de Crăciun. În prezent, o sută de kilograme de carcasă de porc costă 166 de euro, mai ieftin cu peste 20% faţă de anul 2024.

„Undeva în jurul a 7,20 lei, cu tot cu TVA, la poarta fermei, pentru porcii în viu. […] Tarifele impuse de China faţă de anumite abatoare din Europa a făcut să rămână mai multă carne în Europa. Acest lucru a făcut să scadă preţurile în toată Europa”, a declarat Adrian Balaban, Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc.

Scăderea prețului de vânzare pentru carnea de porc, cumulată cu creșterea costurilor de producție, îi face pe producătorii români să vândă sub cost.

Chiar dacă producția de carne de porc a crescut anul acesta, nu reușește să acopere cererea, mai ales în perioada de dinaintea sărbătorilor de iarnă, atunci când se dublează. Anul trecut, România a importat peste 400 de mii de tone, cu o valoare totală de peste un miliard de euro.

