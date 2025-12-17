Președintele României, Nicușor Dan, aflat miercuri la Londra, a vorbit deschis despre tensiunile apărute în interiorul coaliției de guvernare, pe fondul declarațiilor premierului Ilie Bolojan privind necesitatea unei „resetări”. Șeful statului a subliniat că, dincolo de discursul public tot mai dur, realitatea guvernării arată diferit.

„E o diferență între acțiunea concretă politică, care, în opinia mea, într-o oarecare măsură a funcționat, s-a evitat intrarea într-un cerc vicios al retragerii fondurilor de investiții din România, deci, pe partea bugetară s-a stabilizat și lucrul ăsta mi l-au spus, inclusiv reprezentanții companiilor britanice, văd asta. Deci, e o diferență între acest plan de acțiune și planul de declarații politice, unde, într-adevăr, s-a exagerat foarte mult”, a spus președintele, potrivit Știripesurse.

Ce impact au tensiunile politice asupra economiei României

a evidențiat faptul că, în ciuda conflictelor verbale, România a reușit să evite un scenariu periculos pentru economie. Potrivit acestuia, stabilitatea bugetară și menținerea încrederii investitorilor străini sunt semnale pozitive, confirmate inclusiv de mediul de afaceri britanic. Declarațiile vin în contextul în care România încearcă să-și consolideze poziția economică într-un climat regional complicat.

Nicușor Dan, despre tensiunile apărute în interiorul coaliției. Este dialogul soluția?

Președintele României a transmis un mesaj clar către membrii Executivului, pledând pentru dialog și echilibru în exprimările publice.

„Adică, critici în interiorul Guvernului, până la un anumit punct, sunt rezonabile. Când depășesc și acoperă chiar anumite realizări pe care le au, nu fac bine nimănui. Deci, un pic de dialog nu cred că strică niciodată”.

Cât de gravă este problema din justiție

Întrebat despre blocajele din sistemul de justiție, Nicușor Dan a recunoscut existența unei probleme vechi, dar a respins ideea unor rezolvări rapide.

„Da, cred că atunci când societatea identifică o problemă, trebuie să o rezolvăm. Este o problemă care vine din vechime, de aproximativ zece ani, și nu trebuie să avem așteptarea că va fi rezolvată într-o săptămână”.