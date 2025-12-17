Președintele Nicușor Dan a explicat, în cadrul unei conferințe de presă, că majorarea impozitelor locale anunțată de Guvern printr-o ordonanță de urgență nu trebuie privită ca o „catastrofă”, ci ca o măsură fiscală necesară. Aceasta vine după o perioadă de peste zece ani în care taxele locale nu au fost actualizate.

Șeful statului a subliniat că impozitele pe proprietate nu au fost majorate din 2010, iar creșterea propusă acum este chiar sub nivelul inflației cumulate în această perioadă. În opinia sa, deși această decizie nu este populară, ea reflectă realitățile economice și fiscale cu care România se confruntă.

Ce impact va avea majorarea impozitelor locale în București

Întrebat despre efectele acestei majorări asupra bucureștenilor, a declarat:

„Nu e o fericire, dar nu e nici o catastrofă. Asta este situația fiscală”. El a explicat că, într-o lume ideală, nimeni nu ar plăti impozite, iar veniturile ar reflecta strict munca depusă. Totuși, realitatea bugetară impune astfel de ajustări pentru a menține echilibrul financiar.

Măsura a fost agreată în coaliție și transpusă legislativ tocmai pentru a asigura bugetară, în condițiile în care România trebuie să respecte angajamentele financiare pe termen lung, potrivit Știripesurse.

Care este situația bugetului pentru 2026 și ce înseamnă pentru România

Nicușor Dan a atras atenția că, la mijlocul lunii decembrie, România încă nu are un proiect de buget pentru anul 2026. „Nu e bine că pe 17 decembrie nu avem proiect de buget”, a afirmat președintele, exprimându-și, însă, încrederea că acesta va fi adoptat în timp util.

Potrivit declarațiilor sale, bugetul pe 2026 va avea un deficit estimat puțin peste 6%, un nivel care va transmite un semnal de seriozitate către instituțiile europene și piețele financiare.

Ce spune Nicușor Dan despre reforma administrației publice

Pe tema reformei administrației publice, președintele a recunoscut că aceasta întârzie, dar trebuie făcută cu grijă.

„Reorganizarea instituțiilor și eliminarea unor funcții de conducere pot fi acceptabile”, a explicat el, avertizând însă că reducerile salariale suplimentare în sectorul public pot genera dezechilibre majore, mai ales în contextul unei inflații de aproximativ 10%.