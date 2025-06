Zelenski avertizează: „Planurile Rusiei duc spre Moldova și România”

Președintele Ucrainei, Volodimir , a transmis un mesaj ferm în cadrul Summitului – Europa de Sud-Est, desfășurat în Odesa, subliniind pericolul comun reprezentat de Rusia pentru întreaga regiune, potrivit .

„Moscova nu vede Ucraina ca pe o țară, ci doar ca pe o grămadă de resurse și un teren militar pentru viitoarele invazii. Toți din regiune ne confruntăm cu aceeași sursă de distrugere”, a declarat Zelenski într-un mesaj publicat pe platforma X.

At the Ukraine – Southeast Europe Summit in Odesa, I emphasized that Moscow doesn’t see Ukraine as a country, just as a pile of resources and a military staging ground for its next invasions. We all in the region are dealing with the same source of destruction. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)

El a subliniat importanța cooperării în domeniul infrastructurii, menționând necesitatea unor rețele alternative de transport, energie, comunicații și sisteme digitale, mai ales în contextul blocadei porturilor ucrainene de către Rusia. Zelenski a mulțumit țărilor vecine pentru sprijinul oferit, dar a avertizat că fiecare stat trebuie să fie pregătit pentru orice criză viitoare.

Infrastructure cooperation is essential — in transport routes, energy, communications, digital systems. Russia’s war and its blockade of Ukrainian ports showed us how vital alternative routes through neighboring countries are. Thanks to you, we have them. But every country must… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)

Odesa, orașul gazdă al summitului, a fost descris de Zelenski ca o țintă clară a planurilor de război ale Rusiei. El a avertizat că următoarele vizate ar putea fi Moldova și România, solicitând atât protecție imediată, cât și garanții pe termen lung împotriva unor agresiuni similare.