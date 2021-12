Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 26 decembrie 2021 – 1 ianuarie 2022. Ce ar trebui să știe fiecare zodie la trecerea dintre ani (VIDEO)

Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 26 decembrie 2021 – 1 ianuarie 2022. Invitatul său a fost Lucrețiu Tudoroiu

Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 26 decembrie 2021 – 1 ianuarie 2022

„O trecere spre noul an marcată de evenimente astrale deosebite, in curând marele benefic se pregătește sa între in semnul peștilor, acolo unde Neptun pe al treilea decan face deja corecțiile lui. Pluton anaretic rămâne și pe parcursul lui 2022 in Capricorn, iar Saturn de asemenea rămâne in Vărsător. Sa facem bilanțul pui 2021, și sa înțelegem energia noului an, pentru a fi in perfecta simbioza cu el.

Este foarte important cum ne poziționăm. Se produce un transfer energetic, dintr-un an în alt an și nu este chiar întâmplător cum ne pregătim. Trebuie, cu adevărat, să avem niște marcaje, să avem grijă cum facem această trecere între ani și mai ales să fim foarte atenți cum analizăm ceea ce s-a întâmplat în 2021.

Sunt elemente pe care trebuie să ni le amintim, elemente care în 2021 sigur ne-au pus puțin pe gânduri. Au fost evenimente astrale de mare forță, este foarte important cum se termină anul ca marcaje astrale, dar și cum va începe anul următor”, a spus astrologul Alina Bădic, la începutul emisiunii.

Berbec

Pentru nativii Berbec, pe 29 decembrie, Jupiter se pregătește să intre în semnul Peștilor, acolo unde va sta până în iunie.

Astfel, nativii Berbeci au acest suport al lui Jupiter chiar pe casa lui Neptun, pe casa credinței pentru ei, acolo unde oricum este Neptun, deci vorbim de o protecție deosebită, ce începe din data de 29 decembrie. Este imposibil ca nativii berbec să nu simtă o eliberare, ca atunci când intră marele benefic pe casa a a12-a, casa credinței și a liniștii sufletești.

Cu planeta norocului și cu Neptun care este și el responsabil cu tot ceea ce ține de Dumnezeu și de credință, se anunță un an care va fi, indiferent de problemele pe care le vor avea Berbecii, sufletește se vor simți protejați, eliberați, norocoșii zodiacului. Tot anul care urmează este precum o protecție divină!

Taur

Intrare lui Jupiter în semnul Peștilor este spectaculoasă, atâta timp cât acolo îl găsește pe Neptun, care este atât de confortabil în Pești, la el în domiciliu.

Pentru Tauri aceste două planete se găsesc pe casa Vărsătorului, a soluțiilor ingenioase, a futurismului, a avangardei, a unor proiecte destul de nonconformiste și destul de extravagante, pe care le vor pune în practică în 2022.

Aceștia vor avea parte și de protecție divină. Spre exemplu, acei Tauri care vor fi prea inventivi vor fi poate puțin invidiați de oameni, pentru că vor găsi niște soluții ingenioase. Nu sunt avantajați Taurii care rămân într-un standby inerțiale, din simplul motiv că anul nu este de așa natură cât să le fie de ajutor persoanelor foarte conservatoare.

Gemeni

Nativii Gemeni și-au înțeles destinul, și-au înțeles misiunea, au făcut lucruri importante, chiar dacă au primit și anumite lecții.

Cu siguranță au fost lucruri pe care și le-au pus la punct, iar totul a fost între ei și propriul destin. Interesant aspectul lui 2021 pentru Gemeni și foarte frumos. Acum, Marte se găsește în semn opus, posibil să fie o perioadă puțin mai agitată, dar asta nu înseamnă că nu este valabil și pentru ei să facă acest bilanț, să facă această analiză și mai mult decât atât, cariera pentru nativii Gemeni, din data de 29, devine un lucru foarte puternic marcat de protecție divină. Deci practic, ei își vor găsi rezolvarea!

Rac

Pentru nativii Rac, intrarea lui Jupiter în semnul Peștilor este extrem de favorabilă, din data de 29 decembrie, deoarece Peștii sunt în semn prieten față de Raci. Se anunță vremuri foarte frumoase pentru Raci, într-o manieră în care o să vă faceți foarte multe plăceri, o să aveți foarte multe momente de liniște, de reculegere, de relaxare și chiar de revelație.

Vor fi momente extrem de favorabile în perioada ce urmează, mai ales pentru Racii care au profesii legate de vindecări, terapii, medicină și așa mai departe. Este o perioadă foarte frumoasă și intrare lui Jupiter în Pești aduce o serie de vindecări.

Leu

Pentru nativii Leu, intrarea lui Jupiter în semnul Peștilor va aduce beneficii materiale semnificative în 2022, dar nu vor veni neapărat în urma muncii, ci vor veni mai mult în urma unui noroc picat din cer.

Acest noroc va fi cu atât mai mare cu cât Leii au făcut mai multe fapte bune într-un anumite domeniu. Este foarte important ca Leii să înțeleagă că este o forță Jupiter, ce va intra pe 29 decembrie în Scorpion și vine cu un sport. Leii vor căpăta un soi de ușurință în a-și explica anumite evenimente, în a simții ce se întâmplă și poate chiar în a previziona și pentru alții diferite lucruri.

Pentru Leu, de pe casa a 8-a a Scorpionului cu casa a 10-a, poate să însemne o revelație în care profesionalul se împletește într-un mod miraculos cu o chemare paranormală.

Fecioară

Acești nativi au fost extrem de încercați în 2021, iar acum urmează un an în care parcă își trag sufletul. Nu este puțin să îți tragi sufletul după ce ești încercat, dar nu știi niciodată când îi vine destinului cheful să te pună la grea încercare.

Pentru nativii fecioară, care sunt recunoscuți pentru foarte multe calități pe care le au, este o perioadă care a venit cu invitația doar de a schimba ceva spiritual. S-ar putea ca ei să fi suferit mai mult ca alte zodii, pentru că pe ei i-a năucit ultima perioadă.

2022 aduce o gură de oxigen pentru nativii Fecioară, cu Jupiter în semn opus. Universul, după ce i-a chinuit, zice hai că vă mai dau așa ceva ca să respirați. Anul vine cu vești foarte bune, dar au fost extrem de greu încercați pentru că au suferit consecințele unor greșeli spirituale.

Balanță

Pentru nativii Balanță, acest sfârșit de an este și el încărcat de înțelesuri. Vine cu un substrat foarte interesant. Jupiter anaretic în Vărsător se pregătește să treacă în semnul Peștilor.

Vine o perioadă de mare forță pentru acele suflete compatibile prin destin și s-ar putea să întâlnească elemente. Universul le dă de înțeles dacă sunt sau nu în relațiile potrivite. Ar cam trebui să ne dăm seama dacă persoana de lângă noi este ceea ce trebuie sau nu!

Scorpion

Pentru nativii Scorpion vine o perioadă foarte bună, fiind o zodie foarte favorizată de intrarea lui Jupiter în Pești.

2022 debutează cu o serie de evenimente importante așa că ei trebuie să se pregătească, iar în ianuarie vom avea un Mercur în Vărsător și vom avea numeroase griji, dar va fi și nevoie să fim inventivi, așa că nu vom știi cum să ne împărțim.

Treburile zilnice vor fi extrem de solicitante, mai ales pentru nativii Scorpion, pentru că ei multe lucruri de făcut și au dorința de a fi unici, de a fi inventivi, de a fi creativi, unici și uranieni.

Responsabilitățile se bat cap în cap cu ideea de a fi creativ. Vrei să fii inventiv, dar trebuie să faci multe alte lucruri și să te ocupi de zona financiară. O provocare pentru nativii Scorpion, mai ales în ceea ce privește împărțirea.

Săgetător

Pentru nativii Săgetător, sunt foarte multe lucruri de înțeles, sunt foarte multe lucruri de făcut. Este o săptămână cu multe planete pe Casa a II-a, în Capricorn, deci s-ar putea să fie multe discuții pe teme financiare, dar totuși ele vor fi umbrite, pentru că pentru toate zodiile aspectele planetelor mici acum sunt umbrite de acest mare benefic care intră în semnul Peștilor.

Este o mare descărcare în zona pasională și are loc un soi de simbioză. Oamenii trebuie să realizeze în ce conjuncturi astrale sunt și cam în ce zonă se duc energetic, pentru că ziua de azi este o chimie. Pentru Săgetători, oamenii apropiați sufletește devin foarte importanți și devin aducători de noroc. Membrii familie și oamenii care țin cu adevărat la acești nativi, devin un fel de îngeri protectori.

Capricorn

Nativii Capricon sunt favorizați de intrarea lui Jupiter în Pești, pentru Capricorni vor fi foarte importante eclipsele din 2022. Capricornii vor fi protejați pe casa relațiilor apropiate, al rudelor și al vecinilor.

De câte ori se întâmplă ceva în această perioadă, indiferent cu ce situație neplăcută s-ar confrunta nativii Capricornm, s-ar putea să fie niște mici vibrații, trebuie să știe că este ceva karmic. Vin niște revelații karmice, la care suntem obligați să ne uităm pentru că ni le aduce de peste tot.

Vărsător

Pentru nativii Vărsător, succesul și șansa vor veni foarte clar în această perioadă, pe casa achizițiilor și a valorizării. Vom vedea foarte mulți Vărsători care vor fi marcați de dorința de a se pune în valoare, de a pune în valoare tot ceea ce știu să facă sau pe oamenii apropiați lor.

Ei se gândesc la soluții prin care să valorifice ceea ce au sau ceea ce știu să facă. Este greu și la ei, pentru că sunt una dintre zodiile care se confruntă cu această quadratură. Nu prea își dau seama cum să se descurce cu această situație. Viața devine mai grea și este o misiune să te ocupi de tot felul de treburi.

Încearcă să obțină un confort semnificativ, însă pare să aibă o mare putere Saturn. Trebuie să se folosească de momentele marcante pe care le are 2022, iar ele vor arăta niște descărcări.

Pești

Marele benefic Jupiter, atunci când este în semnul Pești, reprezintă o șansă, o oportunitate, reprezintă cu adevărat ceva ce trebuie onorat. Peștii care își doresc cu adevărat să fructifice această expansiune, această șansă și acest noroc de care vor beneficia pe tot parcursul lui 2022.

Ar fi bine să înceapă un fel de formulă, către tot ceea ce ține de lucrurile pe care le-au avut în viață, începând din 29 decembrie. Și norocul și șansa, vin și ele mult mai mult la cei care știu să mulțumească și să aibă recunoștință. Jupiter este ceva mulțumitor din partea Universului, iar el pune o problmeă interesantă în această perioadă, un început elocvent.

Vom vedea Peștii care ni se va părea că vor vorbii aproape în dodii.