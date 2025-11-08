Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „ ”, predicțiile astrale pentru săptămâna 9 – 15 noiembrie. Ea a vorbit despre energiile intense ale lunilor noiembrie și decembrie, definind această perioadă ca una a transformării interioare.

Aceasta a subliniat importanța echilibrului interior și a manifestării corecte a energiei vitale în această etapă astrală complexă. Invitații ediției au fost profesorul Niță Mircea și Sorin Dinea, care au analizat în profunzime influențele cosmice ale perioadei.

Cum arată horoscopul săptămânii viitoare pentru Berbec, Taur, Gemeni

Berbec

Pentru nativii Berbec, evident, vorbim despre o planetă a începuturilor. Avem această forță a lui Marte, care face pereche cu Venus. Vorbim despre forțe centrifuge și centripete. Marte arată tendința de a-l exprima la exterior. Deci nativii Berbec sunt foarte interesați, după cum bine știm, să se manifeste la exterior. Marte aduce experiențele, forța brută, modul în care acționăm. Și aici, mare atenție, prin alții, dar fără a ne raporta neapărat la ei. Acest portal care se activează, sigur că da, nu toate planetele, în acest moment, funcționează la fel ca și intensitate pentru toate zodiile. De exemplu, acum, pentru nativii Berbec, ceea ce se activează foarte puternic este forța saturniană. Un Saturn care se găsește exact în semnul anterior lor. Și acest Saturn spune în felul următor: „Eu știu că tu acționezi energic, puternic, că te interesează lucrurile clare, concrete, experiențele exterioare. Dar a venit momentul să evaluezi foarte fin toate lucrurile care ți se adresează și sufletește.”

Taur

Pentru nativii Taur se activează un portal foarte interesant. Avem portalul Soarelui pentru Tauri. Nu este o oglindă în care ei se uită și în care văd ce persoane cadrează cu ei sau le sunt favorabile, ci, practic, au această ocazie. Nu o avem foarte des, pentru că, repet, în noiembrie se activează portalul de mare anvergură. Avem acest Soare în semn opus pentru nativii Tauri și pe Via Combusta avem și Venus în semn opus. Iată, ei sunt într-un moment în care, cred că, în fiecare zi, nativii Tauri au câte o revelație. Deci, pur și simplu, își dau seama de lucruri care, până acum, le erau ascunse.

Gemeni

Aici vorbim despre un portal mercurian foarte interesant. Mercur face operativă funcția lui Jupiter, se spune. Aici, sigur, Gemenii nu se plictisesc. Despre Mercur se spune că poate fi hoț, poate fi mesager fără valoare al zeilor, poate să transmită mesaje fără substanță, dar poate să spună și lucruri de mare forță. Gemenii hotărăsc, în această perioadă, dacă îl activează pe acest guvernator al lor, care se găsește în semn opus, pe gradul VII Săgetător, și care face și o opoziție cu Uranus. Deci este o perioadă în care circulă foarte multe vorbe. Ele au consistență, dar au o consistență puțin agitată. Și atunci când este multă agitație, trebuie să fim foarte atenți să vedem ce transmitem și ce ni se transmite.

Care sunt predicțiile astrale pentru zodiile Rac, Leu, Fecioară

Rac

Pentru nativii Rac este o perioadă în care, practic, cu Jupiter în semnul dumneavoastră, prins în această piramidă formată din trei triunghiuri, din trei trigone, puteți să-i spuneți Universului cam orice vă doriți, dar cu o singură condiție. Să fie lucruri firești, să fie lucruri care vibrează cu ADN-ul dumneavoastră. Este o perioadă în care, dacă ne dezicem de ADN-ul nostru, este ca și când noi ne dăm girul să ni se întâmple lucruri rele. Nu avem voie să ne dezicem de ADN-ul nostru acum. Dacă, sigur, o oră pe zi faci ceva care chiar îți displace profund, pentru că se întâmplă astfel de situații, nu este o tragedie. Dar dacă, în mod repetitiv, faci lucruri care presupun o dezicere a ta de structura ta de bază, de ADN-ul tău, atunci, într-adevăr, lucrurile devin periculoase.

Leu

Nativii Leu, care este portalul care se activează în perioada imediat următoare? Avem un portal uranian. Știm că Uranus este guvernatorul semnului opus, care este foarte centrat acum prin prezența lui Pluto aici. Pentru nativii Leu a venit momentul să înțeleagă lucruri care presupun o zonă de disconfort. Mai exact, putem spune că începe o nouă eră, o eră în care nativul Leu se apropie foarte mult de structura lor sufletească, cu adevărat. Și vom găsi nativi Leu care vor deveni foarte interesați de tot ceea ce se apropie, într-o formă sau alta, de sufletul lor.

Fecioară

Să vedem acum, pentru nativii Fecioară, ce portal se deschide. Este foarte interesant. Avem un portal saturnian. Saturn este constructorul. El stabilește o energie vitală și o leagă de o formă. De aceea, Saturn este guvernatorul și coordonatorul ADN-ului nostru. Deci, practic, cu acest Saturn atât de puternic, pe ultimele grade din cercul zodiacal, vorbim despre energie legată de forme concrete de viață. El stabilește un sistem de apărare, așa se spune despre Saturn, împotriva lumii exterioare. Adică, practic, întrebarea pentru nativii Fecioară este următoarea: tu cum te aperi de lumea exterioară?

Ce a spus Alina Bădic despre zodiile Balanță, Scorpion, Săgetător

Balanță