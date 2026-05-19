Ioana Ginghină, atac dur după Eurovision 2026! De ce le critică pe Nicole Cherry și Marilu Dobrescu: „Nu te vinzi în halul ăsta!"

Ana Beatrice
19 mai 2026, 11:08
Sursă Foto: Facebook - Ioana Andrea Ginghina
Cuprins
  1. Nicole Cherry, pusă la zid de Ioana Ginghină
  2. De ce s-a declarat Ioana Ginghină dezamăgită de Marilu Dobrescu

Scandal după finala Eurovision 2026! Ioana Ginghină a izbucnit public și a avut o reacție dură la adresa vedetelor din România care au ales să îl susțină pe reprezentantul Maltei în timpul competiției.

Actrița, în vârstă de 48 de ani, spune că nu poate înțelege cum unele persoane publice, care trăiesc din aprecierea românilor, ajung să promoveze concurenți din alte țări. Mai ales într-un concurs internațional precum Eurovision, unde România luptă pentru victorie.

Nicole Cherry, pusă la zid de Ioana Ginghină

Succesul uriaș obținut de Alexandra Căpitănescu la Eurovision 2026 a fost rapid umbrit de un scandal neașteptat în showbiz-ul românesc. Cu piesa „Choke Me”, artista a reușit să cucerească publicul european și să impresioneze în marea finală a competiției. România a obținut astfel unul dintre cele mai bune rezultate din ultimii ani, cu 296 de puncte și locul trei în clasament.

În timp ce românii au stat cu sufletul la gură și au votat masiv pentru reprezentanta țării noastre, mai multe vedete din România au ales să promoveze concurentul Maltei. Gestul a scos-o din minți pe Ioana Ginghină, care a reacționat fără rețineri pe rețelele sociale.

Printre cei vizați de criticile actriței s-a numărat și Nicole Cherry. Ioana Ginghină a transmis că nu poate accepta ideea ca persoane publice susținute de români să promoveze alți concurenți într-o competiție atât de importantă pentru România.

„Cum o fi să fii artist român, să cânți în România, să te bazezi pe publicul din România, românii să dea bani la afacerea ta artistică și tu să ții cu artistul din Malta. De ce? Pentru că cineva te-a plătit, cineva ți-a dat o sumă de bani și atunci nu a mai contat că publicul tău sunt românașii tăi, mă! N-a mai contat.

E vorba de Nicole Cherry care se pare că a primit bani ca să promoveze la Eurovision artistul din Malta. Băi, nu înțeleg chestia asta, întotdeauna orice ar fi, cu oricine ai ține, când joacă România sau cântă România sau când e vorba de România la gimnastică, handbal, fotbal, cântec, voie bună, ții cu România, Doamne, iartă-mă! Nu te vinzi în halul ăsta! ”, a precizat Ioana Ginghină pe rețelele de socializare.

De ce s-a declarat Ioana Ginghină dezamăgită de Marilu Dobrescu

Printre persoanele criticate de Ioana Ginghină după finala Eurovision 2026 s-a numărat și Marilu Dobrescu. Actrița a spus că a fost surprinsă și dezamăgită să vadă că influencerița a ales să promoveze reprezentantul Maltei în timpul competiției.

„Altă surpriză, nu pot să zic surpriză de data asta, a fost celebra Marilu (n.r. Dobrescu). Zic celebra pentru că ne-a mințit fata asta pe social media de ne-a rupt. Eu n-am mai urmărit-o de mult (…)”, a mai transmis ea.

13:48 - Scuterul care-și scoate singur banii – fără permis, cu costuri sub 5 lei la 80 km
13:46 - Meta elimină mii de locuri de muncă pentru a se concentra exclusiv pe inteligența artificială
13:38 - e-Factura nu va mai fi obligatorie pentru anumite persoane fizice. Ce anunț a făcut ministrul de Finanțe
13:38 - Tensiunile din Rusia și NATO sunt în creștere. Un oficial rus avertizează asupra riscului de conflict
13:33 - Momentul în care Inteligența Artificială decide că oamenii devin inutili. Avertismentul specialiștilor
13:27 - Nimeni nu se aștepta la asemenea sumă. Câți bani au trimis românii din străinătate în România în doar trei luni
13:22 - Ciucu: „Eu cred că este nevoie de un guvern politic PSD-AUR. Au demonstrat deja că au o majoritate pentru a dărâma un guvern. Grindeanu să nu mai fugă de răspundere” (VIDEO)
13:16 - Fiul fondatorului Mango, arestat în Spania. Este suspectat că și-a ucis tatăl
13:00 - USR nu mai vrea PSD la guvernare. Oana Țoiu: PSD nu poate și nu vrea să ducă România pe drumul corect (VIDEO)
12:59 - Epidemia de ebola se exinde cu rapiditate. Autoritățile au semnalat 131 de decese. Directorul OMS, îngrijorat de amploarea contagiunii