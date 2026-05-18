Aris Eram a părăsit 2026 în urma unui duel cu Lucian Popa. El după 19 etape, dar pleacă acasă cu o sumă frumușică de bani de la Antena 1.

Aris Eram a părăsit competiția în urma unui consiliu

La Consiliul Tribal, concurenții au votat pentru nominalizări. Primul propus a fost Lucian Popa. Gabi Tamaș avea colanul de imunitate și l-a ales pe Aris, lucru care a surprins pe toată lumea. Bianca Giurcanu a reacționat imediat, deoarece îl considera pe Aris un jucător foarte puternic.

Duelul a fost strâns, dar Lucian Popa a câștigat. Aris a recunoscut că spera să meargă mai departe și că i-a fost greu să accepte înfrângerea. Totuși, el a plecat cu respect pentru adversarul său.

„In primul rând, nu știu dacă să mă bucur că atât de multă lume plânge. Îmi pare bine că le este greu că acum plec (…) Când am pierdut, parcă nu mi-a venit să cred. Mă vedeam mai departe. Lucian este un sportiv adevărat (…) Merită să meargă mai departe, este un sportiv mult mai bun decât mine (…) Mulțumesc că m-ați primit aici”, a spus Aris Eram la Survivor.

Câți bani a primit Aris pentru 19 săptămâni de stat în competiție

Pe lângă celebritate, Aris a câștigat și o sumă importantă de bani pentru timpul petrecut în emisiune. El a fost plătit cu 2.500 de euro pentru fiecare etapă.

În total, pentru cele 19 săptămâni petrecute în Republica Dominicană, suma ajunge la aproximativ 47.500 de euro.