Bebe Cotimanis este foarte activ pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, acolo unde își surprinde urmăritorii cu imagini din viața de zi cu zi. Actorul are o comunitate uriașă de aproape 200.000 de fani.

Bebe Cotimanis este foarte activ pe social-media și le-a arătat ce metodă bizară de grădinărit folosește el

Recent, s-a filmat în grădina sa în timp ce le arăta oamenilor cum a ales să cultive legumele în acest sezon.

Vedetele din curtea lui sunt roșiile cherry, pe care acesta le-a plantat într-un mod total neobișnuit, adică suspendate cu susul în jos.

Clipul video a strâns rapid sute de mii de vizualizări și o mulțime de aprecieri în mediul online.

În imagini se vede cum legumele au fost puse în găletușe ieftine, iar lângă fiecare fir a fost adăugat și busuioc pentru o protecție mai bună.

Actorul a glumit pe seama acestei tehnici, spunând că într-o țară în care toate lucrurile sunt invers, a decis să aplice aceeași regulă și în propria grădină. El le-a promis fanilor că îi va invita la degustare imediat ce roșiile vor fi coapte.

Printre stropii de ploaie, roșiile mele au început să prindă viață 🍅🌧️ Vă doresc o duminică liniștită și frumoasă!

Cum au reacționat fanii de pe rețelele sociale

Oamenii din comunitatea sa au reacționat imediat prin sute de comentarii pline de admirație și curiozitate. Mulți dintre urmăritori s-au arătat extrem de interesați de acest experiment și i-au cerut actorului să revină curând cu noi clipuri despre evoluția culturii, scrie .

Alții au recunoscut că tehnica este una eficientă și cunoscută în străinătate, fiind folosită de zeci de ani în locuri precum China.

Fanii nu au ratat ocazia de a-i lăuda vocea inconfundabilă și i-au transmis că se pricepe la grădinărit la fel de bine cum se pricepe și la actorie.