Dorian Popa a refuzat un cadou din partea unui urmăritor care a vrut să îi facă o surpriză. Deși a apreciat efortul, vloggerul i-a spus direct că nu poate lua obiectul acasă.

Ce cadou a primit vedeta

Urmăritorul i-a adus un tablou mare, cu o imagine de la nuntă. Chiar dacă darul era muncit, vedeta a considerat că nu este cazul să îl păstreze în locuința lui.

a vrut să fie sincer cu cel care a realizat lucrarea și i-a explicat clar de ce a luat această decizie.

„Ești drăguț, dar nu pot să pun așa ceva, viața mea! Foarte frumos! Este superb, dar eu nu sunt din ăla care să țină tablouri cu el în casă. Mi se pare un pic ciudat, dar e foarte frumos și mulțumesc din suflet!”, a declarat Dorian Popa când i-a fost dat cadoul.

De ce Dorian Popa a refuzat un cadou

Bărbatul care a adus tabloul nu s-a supărat pe moment. El a înțeles argumentul oferit de influencer, care a explicat că nu i se pare normal să își pună imagini cu el pe pereții casei, scrie .

Imaginile s-au răspândit rapid pe internet. Unii oameni i-au sugerat vloggerului că ar fi putut lua pictura pentru a i-o da mamei lui, care sigur s-ar fi bucurat de ea.

Ce discuții au apărut pe internet după moment

Momentul a împărțit fanii în două tabere. Mulți oameni i-au luat apărarea artistului, spunând că a fost mai bine că a fost sincer și nu a prefăcut o bucurie falsă.

Oamenii au lăsat multe mesaje pe TikTok pentru a spune ce cred despre această întâmplare.

„Nici eu nu l-aș pune, nu are gust sincer acel tablou 😅 iar reacția a fost sinceră, așa că respect! Mai bine sincer decât fals!”, ”Are dreptate și el cu ceva”, ”Doamne ferește să ai așa reacție…”, sunt câteva dintre comentariile primite de fanii lui Dorian Popa, pe TikTok.