Andreea Bălan și Petrișor Ruge ar fi decis să meargă pe drumuri separate pe plan profesional. Zvonurile vorbesc despre o posibilă ruptură după ce dansatorul a lipsit de la cel mai recent concert al vedetei.

Andreea Bălan și Petrișor Ruge nu mai colaborează?

a susținut recent un show în localitatea Târgu Ocna, însă atenția publicului s-a mutat rapid de la coregrafiile spectaculoase către componența trupei.

Cei prezenți au remarcat imediat că Petrișor Ruge, considerat partenerul ei de bază în toate spectacolele, nu a mai urcat pe scenă alături de ea.

Bănuielile fanilor au fost întărite și de imaginile postate ulterior de cântăreață pe rețelele sociale. În fotografii apar dansatori noi, care par să fi preluat toate momentele acrobatice executate în trecut de Petrișor, dând de înțeles că artista ar fi făcut schimbări majore în echipa sa.

De unde au pornit primele speculații

Zvonurile privind o răcire a relațiilor dintre cei doi nu sunt însă complet noi, ele apărând inițial în spațiul public cu ocazia unui eveniment personal major. Fanii au observat la acea vreme că dansatorul nu s-a aflat printre invitații de la nunta artistei, un detaliu considerat extrem de ciudat pentru doi oameni atât de apropiați.

Absența lui de la marele eveniment privat a lăsat loc multor semne de întrebare în presă și în mediul online. Acum, faptul că Petrișor nu a mai apărut nici în cadrul concertelor oficiale pare să vină ca o confirmare, în viziunea publicului, că drumurile lor s-ar fi separat pe plan profesional, scrie .

Cum au primit fanii aceste zvonuri

Informațiile despre o posibilă separare au creat o adevărată surpriză în comunitatea celor care le urmăresc cariera. Cei doi au reprezentat timp de aproape 20 de ani unul dintre cele mai longevive și sudate cupluri din showbiz-ul românesc, fiind renumiți pentru chimia lor unică din turnee și emisiuni TV.

Deși o confirmare oficială din partea celor doi artiști nu a fost încă făcută, noua formulă de dansatori de pe scenă își dă silința să păstreze standardul ridicat al spectacolelor. Rămâne de văzut dacă este vorba doar despre o absență temporară sau dacă zvonurile fanilor se vor dovedi a fi complet adevărate.