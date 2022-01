De ce nu se căsătoresc Mircea Badea și Carmen Brumă: „Nu mi-am permis să-mi cumpăr o casă mare şi nu am vrut să fac nici credit la bancă”

S-a aflat marele secret al lui Mircea Badea. Celebrul prezentatorul locuiește într-un apartament cu chirie. Vedeta nu vrea să se mute în propria locuință.

Mircea Badea și Carmen Brumă trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Deși sunt de foarte mult timp împreună, partenerii nu vor să-și oficializeze relația. Cei doi nu își permit să cumpere acasă și locuiesc într-un apartament cu chirie.

„Nici eu nu sunt smerit şi nici modest. Mi-ar plăcea după ce am trăit foarte mulţi ani practic într-o carceră, că asta a fost, am fost sărac de mic, ce să fac, se întâmplă. Puteam să mă nasc în Angola, era mai rău. Nu pot să spun că sunt foarte nervos că am fost sărac în România. Deci, eu stând atâţia ani într-un spaţiu foarte mic şi fiind foarte neîndemânatic şi un pic claustrofob, mi-ar plăcea să trăiesc într-o casă mare. E adevărat, trăiesc într-o casă mare, închiriată. Nu mi-am permis să-mi cumpăr o casă mare şi nu am vrut să fac nici credit la bancă”, a explicat Mircea Badea, citat de impact.