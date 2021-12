Kim Kardashian a luat o decizie radicală. Se întoarce la Kanye West?

Kim Kardashian nu mai suspină după Kanye West. Bruneta și-a refăcut viața și este fericită și împlinită alături de copiii săi. Diva Instagramului intenționează să divorțeze și nu mai vrea să se întoarcă la ex-partener.

Kim Kardashian, urmărită de ex-partener

Vedeta a mărturisit că primește mesaje de la Kanye care o imploră să se împace și să revină la viață de cuplu. Se pare că nu mai există cale de întoarcere. Kim este hotărâtă să pună capătul acestei relații. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Interpretul își caută liniștea în brațele . Partenera acestuia are doar 22 de ani și este un fotomodel. Rapperul încă nu comentează relația cu bruneta.

Nici Kim Kardashian nu pierde timpul în zadar. Diva Instragramului se distrează cu Pete Davidson. Vedeta tinde să-și vindece rănile trecutului. Femeia a trecut prin câteva divorțuri. Cu toate că are o avere uriașă și este una dintre cele mai de succes femei din Hollywood, influencerul nu are noroc în relații amoroase.

Se pare că actorul Pete Davidson e încă o încercare a divei să devină fericită. Cei doi au fost văzuți în timpul unei întâlniri. Îndrăgostiții se răsfățau într-un restaurant din New York. Comediantul și fotomodelul au fost mai fost văzut într-un restaurant din Italia. Sunt voci care spun că cei doi formează un cuplu.

Kanye West nu cedează

Kim Kardashian și Kanye West nu mai sunt împreună. Cei doi au încercat să-și salveze căsnicia. Se pare că ceea ce a fost dărâmat nu mai poate fi reabilitat. Vedetele au început să-și refacă viața personală. Rapperul a recunoscut, recent, în cadrul unui interviu că a comis mai multe greșeli în timpul căsniciei cu ex-iubita.

„Amândoi am făcut greșeli. Eu am făcut greșeli. Am făcut anumite lucruri în public pe care nu ar fi trebuit să le fac în calitate de soț. Însă în acest moment sunt aici să schimb firul narativ al acestei povești. (…) Sunt preotul familiei mele. Trebuie să fiu aproape de copiii mei cât mai mult posibil”, a mărturisit rapperul în cadrul unui interviu.

Se pare că artistul vrea să se întoarcă la ex-soție și să o recucerească. Vedeta a vorbit deschis despre planurile pe care le are și ce vrea să întreprindă pentru reunirea familiei.

„Dacă dușmanul poate despărți cuplul Kimye, milioane de familii vor crede că despărțirea este OK. Dar dacă Dumnezeu aduce cuplul Kimye înapoi împreună, milioane de familii vor fi influențate și vor vedea că pot învinge separarea”, a adăugat Kanye.

