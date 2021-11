Oana Radu a rămas fără bani: „Mami îmi trimitea mâncare pe tren”

Oana Radu este una dintre cele mai frumoase și focoase femei din lumea mondenă. Vedeta este urmărită de mii de români. Tânără se dedică mult carierei și câștigă sume uriașe de bani.

Cum a supraviețuit fără bani

Artista iubește și este iubită. Inima vedetei a fost cucerită de Cătălin Dobrescu. Cei doi sunt fericiți împreună și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

Tinerii locuiesc împreună într-un apartament de lux. Acesta a fost achiziționat recent. Se pare că îndrăgostiții își planifică un viitor comun. Vezi mai mult poze în galeria foto de AICI.

„Îmi iau casă și nu mai am bani. Eu și Cătă ne-am luat un apartament, nu suntem la nivelul ăla de case, de vile, dar e prima noastră locuință practic, cumpărată din banii noștri și mi se pare o performanță, mai ales că eu în București am venit total sub etajul zero. Când am venit aici a fost foarte greu pentru mine și îmi amintesc și acum momentele în care mami îmi trimitea mâncare pe tren că nu aveam bani, așa că pentru mine chiar e o mare performanță că mi-am luat apartamentul visurilor mele în București”, a mărturisit interpretă în cadrul emisiunii duet.

Oana Radu a trecut prin clipe teribile

Oana Radu a mai participat la „Bravo, ai stil”. Aceasta experiență a călit-o și i-a oferit mai multe lecții de viață.

Vedeta s-a schimbat enorm. Oana a spus „adio” kilogramelor în plus și a revenit în formă. Interpreta a slăbit datorită unei diete. Blondina spune că a trecut prin momente dificile și avut mai multe căderi emoționale.

„Eu mă simțeam foarte bine în pielea mea pentru că îmi plăcea foarte mult să mănânc, dar existau anumite frustrări la nivelul hainelor, pentru că nu mă puteam îmbrăca niciodată în ceea ce îmi plăcea și plus la felul în care mă tratau oamenii. S-a schimbat percepția lor asupra mea și cumva eram obișnuită încă de la festivalurile de muzică să mi se spună că sunt foarte frumoasă, dar sunt foarte grasă și nu o să am succes, chestie pe care nu o înțelegeam atunci, dar după am reușit să o înțeleg”, a precizat Oana Radu pentru sursa citată.

