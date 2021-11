Adio, burlăcie! Kanye West vrea să o întoarcă pe Kim Kardashian: „Dumnezeu aduce cuplul Kimye înapoi împreună”

Kim Kardashian și Kanye West nu mai sunt împreună. Cei doi au încercat să-și salveze căsnicia. Se pare că ceea ce a fost dărâmat nu mai poate fi reabilitat. Vedetele au început să-și refacă viața personală.

Kanye West recunoaște că a făcut multe greșeli

Kanye West a recunoscut, recent, în cadrul unui interviu că a comis mai multe greșeli în timpul căsniciei cu Kim Kardashian. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Amândoi am făcut greșeli. Eu am făcut greșeli. Am făcut anumite lucruri în public pe care nu ar fi trebuit să le fac în calitate de soț. Însă în acest moment sunt aici să schimb firul narativ al acestei povești. (…) Sunt preotul familiei mele. Trebuie să fiu aproape de copiii mei cât mai mult posibil”, a mărturisit rapperul în cadrul unui interviu.

Se pare că artistul vrea să se întoarcă la ex-soție și să o recucerească. Vedeta a vorbit deschis despre planurile pe care le are și ce vrea să întreprindă pentru reunirea familiei.

„Dacă dușmanul poate despărți cuplul Kimye, milioane de familii vor crede că despărțirea este OK. Dar dacă Dumnezeu aduce cuplul Kimye înapoi împreună, milioane de familii vor fi influențate și vor vedea că pot învinge separarea”, a adăugat Kanye.

Reacția divei Instagramului la cuvintele fostului soț

Kim Kardashian, fosta lui Kanye, însă, nu are aceleași viziuni. Diva Instagramului și-a refăcut viața și este fericită alături de Pete Davidson. Cei doi sunt tot mai des văzuți împreună.

Kanye West, de asemenea, a fost observat în compania unei femei, în timpul unui meci. Cei doi urmăreau jocul și au petrecut mai mult timp împreună. Sunt multe voci care spun că rapperul și-a găsit o nouă iubită. Partenera acestuia are doar 22 de ani și este un fotomodel. Vedeta nu comentează relația cu bruneta.

