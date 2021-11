Ilinca Vandici face dezvăluiri! Câți bani primesc concurentele de la „Bravo, ai stil”

Emisiunea „Bravo, ai stil” nu își pierde popularitatea. În fiecare săptămână, mii de telespectatori urmăresc evoluția concurentelor și află mai multe secrete din lumea mondenă.

Ilinca Vandici a dezvăluit câteva secrete

Ilinca Vandici a devenit simbolul emisiunii. Prezentatoarea nu încetează să facă ravagii cu ținutele sale. Vedeta are o „armată” de fani care o urmăresc și îi pun inimioare sub poze.

Citește și Anda Adam e greu de mulțumit. Ce cadou vrea să primească de la viitorul soț

Celebra prezentatoare a răspuns la curiozitățile urmăritorilor legate de „Bravo, ai stil”. Admiratorii emisiunii au vrut să afle ce salariu au concurentele de la Kanalul D. Ilinca Vandici nu a putut să ofere mai multe detalii. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Sunt detalii pe care nu le cunosc. Nu mă întrebați de bani, nu cunosc, nu știu, nu mă bag, asta chiar nu știu să spun”, a spus Ilinca Vandici pe Instagram.

Nicio ediție a showului nu poate să treacă fără conflicte și tensiuni. Concurentele se ceartă pe platoul emisiunii și încearcă să se manifeste.

Citește și Oana Radu a rămas fără bani: „Mami îmi trimitea mâncare pe tren”

Cine a rămas la „Bravo, ai stil”

Unele concurente nu au rezistat și au preferat să plece. Cele mai puternice participante fiind: Viviana Sposub, Anda Adam, Mellina, Ruxi, Nicoleta Dragne, Adina Halas, Raluca Dumitru și Mădălina Pamfile. Acestea luptă pentru cel mai important titlu de „Cea mai stilată femeie din România”.

„Filmăm câte două ediții pe zi. Începem la ora 12:00 și terminăm pe la ora 15:00, după care avem pauză și după care mai filmăm o ediție. Avem două zile de filmare pe săptămână, dar acum, pentru că pregătim în avans edițiile de sărbători, filmăm trei zile pe săptămână: lunea, miercurea și vinerea”, a spus Ilinca Vandici pe Instagram.

Anda Adam, una dintre concurente, a vorbit, recent, despre experiența de la „Bravo, ai stil”. Interpreta spune că și-a dorit mult să se implice în acest proiect, pentru că e pasionată de fashion. Vedeta investește sume uriașe de bani și este adepta brandurilor de lux.

„Participarea mea la acest show îmi completează mult informația mea despre styling corect și am învățat multe în această perioadă! Pentru mine, un om informat e un om mai puternic! Plus că am avut ocazia să pregătesc Gale în care să mă ‘desfășor’ la propriu, că îmi era dor de show, având în vedere că în ultimii 2 ani noi nu am putut avea concerte și mă cam ‘mâncau degetele„, a povestit Anda Adam pentru ciao.

Citește și Au câştigat Mihai Petre și Elwira finala Asia Express? Ce planuri au cei doi soţi cu cei 30.000 de euro de la Antena 1