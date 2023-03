Monica Anghel a vorbit despre problemele de sănătate care au determinat-o să slăbească: „Piciorul drept aproape că nu mai era funcțional”

Monica Anghel a trecut printr-o transformare radicală în ultimii ani, după ce solista a dat jos mai bine de 30 de kilograme.

Artista a dezvăluit momentul de cumpănă, în care a suferit de probleme de sănătate și a pierdut o bună parte din greutate, oferind detalii mai puțin cunoscute despre acea perioadă.

Monica Anghel, despre problema de sănătate care a determinat-o să slăbească

Monica Anghel, în vârstă de 51 de ani, arată foarte bine, după ce a slăbit peste 30 de kilograme. Aceasta se mândrește cu noua siluetă, iar fanii sunt din ce în ce mai surprinși de aparițiile artistei.

Pentru Monica Anghel, momentul pierderii în greutate de sănătate la coloană, ce-i afectase capacitatea de a merge. Vedeta s-a operat în urmă cu cinci ani la coloană, ceea ce a făcut-o să-și dorească o viață mai bună și mai sănătoasă.

Invitată în emisiunea lui Teo Trandafir, Monica Anghel a vorbit despre operația la coloană, pe care a suferit-o în urmă cu mai mulți ani și decizia de a-și transforma viața. Artista a povestit cum a slăbit, ajungând acum să cântărească 58 de kilograme.

„Dacă nu mă operam pe coloană, n-aș fi slăbit în viața mea. Mâncam prost, mâncam oricând. Am făcut recuperare un an și șase luni după operația pe coloană. Piciorul drept aproape că nu mai era funcțional. În tot acest timp am început să și slăbesc. Am slăbit 30 de kilograme într-un an și șase luni. A venit pandemia, m-am mai îngrășat puțin. De trei ani țin legătura cu un medic diabetolog și nutriționist, am făcut și sport. M-am înscris la trei cursuri: instructor de fitness, consultant nutriționist și consultant psihologie nutrițională. Toate analizele mele sunt impecabile. Înainte de a avea probleme cu coloana erau foarte proaste”, a povestit Monica, potrivit .

Monica Anghel se confruntă cu reacții negative în mediul online

Monica Anghel a vorbit și despre reacțiile negative cu care se confruntă în mediul online, după transformarea fizică.

„Cel mai important atunci când vrei e schimbi ceva, e să nu te gândești că ții o dietă. Dieta are un timp limitat. Dacă vrei să-ți schimbi viața și să fii mai sănătos, se schimbă totul. Nu trebuie să o privești ca pe un chin, devii frustrat înainte de a începe.

Partea mai puțin plăcută e răutatea oamenilor, pe care . Nu-ți poți imagina în ce hal mă fac unele persoane, este peste puterea oricărui om normal. Îți stă mintea-n loc. Oameni care nu mă cunosc, care poate nu știu nimic despre mine”, a declarat vedeta.