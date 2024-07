Motivul pentru care Andreea Marin nu mai ține dietă, după ce a slăbit 20 de kilograme: „Totul este bine...”

Andreea Marin, în vârstă de 49 de ani, este una dintre cele mai apreciate și . După ce a reușit să slăbească 20 de kilograme ținând dietă, vedeta a renunțat să mai continue. În prezent, ea reușește să se mențină în formă și se bucură de silueta de invidiat, întrucât poate să se îmbrace și cu hainele fiicei sale.

De ce nu mai ține Andreea Marin dietă, după ce a slăbit 20 de kilograme

După ce , Andreea Marin atrage toate privirile, renunțând să mai țină dietă. Menținându-se foarte bine, după ce a slăbit, vedeta a fost întrebată de urmăritorii săi cum reușește să nu mai pună kilogramele înapoi. Ei bine, ea susține că nu mai ține nicio dietă, însă încearcă să mănânce echilibrat, pentru că nu vrea să țină regim toată viața.

„Am crezut că să fie foarte greu să pierd 20 de kilograme, îmi pusesem în minte să ajung ca în liceu. Într-un an, pas cu pas, slăbind 1 kilogram, 2 maxim. Eu nu am făcut excese, am ascultat de nutriționist. Am urmat pe etape diverse diete progresiv, astfel încât să-mi învăț corpul cu o nouă viață.

Nu mai țin nicio dietă, acum am intrat într-un ritm normal de viață, pentru că am ajuns la greutatea dorită, nu am de gând să țin diete tată viața, dar trăiesc moderat. Corpul meu s-a învățat cu asta, nu mi se mai pare ceva greu. Mănânc porții mai mici, mânânc un singur fel la masa, nu amestec de fapt și totul este bine. Fac și sport de două ori pe săptămână, pentru menținere. Deci, se poate”, a mărturisit Andreea Marin, potrivit .

Vezi această postare pe Instagram

Motivul pentru care Andreea Marin nu se căsătorește cu Adrian Brâncoveanu

De peste șase ani, Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu , deși între ei nu a fost o dragoste la prima vedere. Când s-au cunoscut prima dată, aceștia treceau printr-o perioadă destul de grea a vieții lor, însă aceste momente i-au făcut să fie mai uniți decât se așteptau.

„Nu a fost dragoste la prima vedere. Ne-am cunoscut în momente dificile amândoi. Poate că durerea a fost cea care ne-a unit. Nu aveam de unde să știm ce va fi”, a spus Andreea Marin.

Fiind o fire discretă, vedeta nu a vorbit de prea multe ori despre relația pe care o are cu Adrian Brâncoveanu, însă a dezvăluit că nu se gândește la căsătorie, deși știe că actualul partener este bărbatul care o face fericită.

„Nu e ceva în care să nu fi crezut vreodată (n.r. – căsătoria). Una e să n-ai o potrivire și să n-ai norocul ăsta și alta e să crezi sau să nu crezi într-o instituție. Cred în treaba asta, dar nu este neapărat necesară la vârsta mea. Am trecut prin multe… nu e o treabă care să țină neapărat legați oamenii.

În ziua de azi, lucrurile sunt altfel decât atunci când erau părinții noștri, bunicii. Ei se luau pentru o viață și era frumos să-i vedem de mână la 70-80 de ani. În ziua de astăzi, oamenii sunt mult mai orientați spre interese care, în loc să-i unească, uneori îi dezbină. De aceea se întâmplă ce se întâmplă”, a mai spus Andreea Marin.