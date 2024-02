Andreea Marin, apariție uimitoare în colanți mulați. Cum a slăbit 16 kilograme? A dezvăluit un detaliu important din dieta sa (FOTO)

a slăbit mult în ultima perioadă. De curând, a publicat un clip video pe Facebook, unde a arătat cum face sport în incinta casei sale, pentru a se menține în formă.

Fosta prezentatoare de televiziune a slăbit 16 kilograme, adoptând o dietă echilibrată și face și sport. Într-una dintre camerele de acasă și-a amenajat o sală de fitness improvizată, informează .

Andreea a apărut într-o ținută sport, în colanți mulați și pantofi sport, și a început alergarea.

„Am făcut o grămadă de schimbări în ultimul an, e timpul să schimb și banda de alergare, trec la un nivel superior. (…) Să investesc în sănătatea și în bunăstarea mea a fost mereu o afacere bună”, a precizat Andreea Marin într-un clip publicat pe Facebook.

Cum a reușit să slăbească 16 kilograme

Andreea Marin a dezvăluit faptul că, în ultima perioadă, nu s-a simțit prea bine, nici din punct de vedere fizic și nici mental. Astfel că a făcut câteva analize amănunțite și tratament medical.

De asemenea, ea a decis că e momentul și de o schimbare în ceea ce privește alimentația și stilul de viață.

„În viață, ne apropiem de niște simptome pe care nu le-am simțit înainte și ne putem simți descurajate în propria viață, să nu înțelegem de ce nu mai e bine. Per ansamblu se întâmplă niște lucruri în corpul nostru și ele ne afectează și starea mentală”, a spus Andreea Marin la Antena Stars.

printr-o alimentație sănătoasă și echilibrată plus sport.

Ea a mai precizat și că a devenit mult mai atentă la ceea ce mănâncă, preferă acum alimentele sănătoase. În ceea ce privește consumul de dulciuri, a mărturisit că le consumă în cantități moderate și doar la ocazii speciale.

Ce detaliu important a dat din dieta sa

Un lucru important pe care l-a menționat, este că a decis să consume un singur fel de mâncare la o masă și că astfel nu mai simte nevoia de a te odihni după masă.

„Am început cu analizele, am văzut ce nu e bine, apoi le-am repetat în timp. Am început să țin o dietă corectă, am început să colaborez cu specialiști care au grijă de corpul meu, de tenul meu, căci și el suferă modificări la această vârstă. Fac mișcare, așa cum se cuvine, nu în exces, nu exagerat.

Mănânc de toate, atenție, de toate. Nu există ceva care îmi este refuzat. Dacă merg la ziua prietenei mele, iau o prăjiturică, nu mă feresc de tot de zahăr, dar mă feresc în general. Gătesc mult sănătos. Nu mai pot să mănânc mult pentru că mi-am educat corpul și, practic, eu mănânc un singur fel la masă. Atunci nu mai există acea senzație de disconfort, necesitatea de a te întinde după masă, am energie, mă simt bine, mă trezeam obosită”, a adăugat Andreea Marin.