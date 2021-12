Până unde a mers sacrificiul lui Jared Leto pentru rolul lui Paolo Gucci în celebrul film „House of Gucci”

Jared Leto a cucerit publicul cu rolul lui Paolo Gucci, în filmul „House of Gucci”. Actorul a fost de nerecunoscut. Fanii nu și-au dat seama cine se ascunde sub masca moștenitorului imperiului Gucci.

Jared Leto, apariții șocante

Amatorii de cinema au avut o surpriză specială în aceasta toamnă. Faimosul regizor, Ridley Scott a prezentat pelicula „House of Gucci”. Mii de oameni s-au adunat în fața ecranelor ca să afle povestea celebrei case de modă. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Jared Leto a intrat în pielea lui Paolo Gucci, un creator de modă încăpățânat, dar lipsit de orice urmă de talent. Bărbatul este batjocorit și ironizat de membrii familiei.

Actorul a recunoscut că i-a fost destul de greu să interpreteze rolul lui Paolo. Vedeta trebuia să facă câteva sacrificii. Acesta a suferit o schimbare radicală de look.

„Am făcut totul pentru acest rol. Am tras linii de sos arrabbiata la mijlocul acestui film, aveam ulei de măsline în loc de sânge. Aceasta a fost sacrificiul pe care l-am făcut. Dacă mi-ați face o biopsie a pielii, probabil că s-ar constata că sunt făcut din parmezan! Aceasta este scrisoarea mea de dragoste către Italia. A fost multă muncă și pregătire, și da, am adoptat un accent italian și m-am bucurat nespus că am făcut asta. Am coborât în acel hău creativ și am devenit Paolo Gucci”, a explicat Jered Leto, citat de playtech.

Jared Leto, criticat de urmașii fondatorilor Gucci

Actorul este obișnuit să-și schimbe look-uri și să se transforme în alte persoane. Jared a fost nevoit să slăbească ca să joace în filmul „Dallas Buyers Club”. Pentru pelicula „Chapter 27” artistul trebuia să se îngrașe. Se pare că starul este de neoprit atunci când vine vorba de muncă.

Reprezentanții clanului Gucci nu au apreciat efortul actorului. Urmașii lui Maurizio Gucci sunt nemulțumiți de pelicula lui Ridley Scott. Aceștia au venit cu un val de critici.

„Suntem cu adevărat dezamăgiți. Vorbesc în numele familiei. Fură identitatea unei familii pentru a face profit, pentru a crește veniturile sistemului de la Hollywood… Familia noastră are o identitate, intimitate. Putem vorbi despre orice. Dar există o limită ce nu poate fi trecută”, a afirmat strănepoata fondatorului brandului de lux.

