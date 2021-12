Anca Serea a ajuns pe mâinile medicilor: „Încerc să iau totul mai ușor”

Anca Serea a fost internată. Vedeta a ajuns de urgență la spital după ce a început să se simtă rău.

Ce a pățit Anca Serea

Prezentatoarea a avut stări de amețeală și a avut bănuieli că s-a infectat cu Covid. Femeia nu a putut să se ridice din pat și se simțea extrem de rău. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Sunt mai binișor, acasă. Încerc să iau totul mai ușor, deși am probleme mari cu somnul. Analizele au ieșit în parametrii normali, am făcut CT cranian și multe alte investigații care arată OK. Am nevoie să dorm și de odihnă‘, a anunțat Andca Serea pe Instagram.

Starea de anemie s-a acutizat

Vedeta se confruntă de mulți ani cu o anemie severă. Se pare că aceasta s-a agravat în urma nașterilor multiple. Momentan, Anca Serea se află acasă și se simte mai bine. Soția lui Adi Sînă va trebui să aibă mai multă grijă de sănătatea sa.

„Eu mă confrunt cu o anemie severă încă din tinereţe, înainte să-l nasc pe David, de pe la 19 ani, când mi-am făcut şi primele investigaţii din cauza unor menstruaţii abundente. Aveam ameţeli frecvente, stare de slăbiciune. Eu nu am făcut tratamente susţinute şi nici cură de fier, decât în perioada sarcinilor sau când trebuia să nasc. Şi cu trecerea timpului, cu naşterile multiple, starea asta de anemie s-a acutizat, dar niciodată nu a fost aşa grav ca anul trecut, erau doar momente izolate. Acum sunt OK, dar atunci aproape că am căzut din picioare. Mi-am făcut toate investigaţiile: RMN, endoscopie, colonoscopie, tot ce se putea, pentru că medicilor nu le venea să creadă că pot să supravieţuiesc cu o valoare atât de mică a hemoglobinei, iar depozitul de fier era infim. Niciodată nu îmi fusese atât de rău’, a mărturisit, acum ceva timp, Anca Serea.

