Lady Gaga, criticată dur de Patrizia Gucci: „Este o problemă de bun-simț și de respect”

Pelicula „House of Gucci” cucerește cinematografele mondiale. Mii de oameni se adună în fața ecranelor ca să afle povestea celebrei case de modă.

Pelicula „House of Gucci” face ravagii

Opiniile spectatorilor sunt împărțite. Unii au numai cuvinte de laudă pentru producția lui Ridley Scott, alții o critică dur. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Patrizia Reggiani, protagonista filmului, s-a arătat nemulțumită de interpretarea biografiei sale. Fosta soție a lui Maurizio Gucci consideră că Lady Gaga trebuia să o cunoască mai bine înainte ca să se apuce de acest rol.

„Sunt deranjată de faptul că Lady Gaga joacă rolul meu în filmul produs de Ridley Scott fără ca aceasta să fi avut intenția de a lua legătura cu mine. Nu este vorba despre partea economică, nu vreau niciun cent din încasările acestui film, este o problemă de bun-simț și de respect”, a remarcat Patrizia Reggiani, citată de Cosmopolitan.

Cum a reacționat Lady Gaga la acuzațiile Patriziei Reggiani

Se pare că Lady Gaga nu este deranjată de opinia Patriziei Reggiani. Aceasta este încântată de producția din care a făcut parte și este mândră de echipa filmului.

„Eu nu am vrut să las pe nimeni să-mi spună cine este adevărata Patrizia Gucci. Nici măcar pe Patrizia Gucci. Am considerat că fac dreptate poveștii dacă o abordez cu ochiul unei femei curioase și o procesez jurnalistic, citind printre rânduri. Așa am făcut tot ce-am putut pentru a juca adevărul”, a spus Lady Gaga.

Clanul Gucci versus Ridley Scott

Membrii familiei Gucci, de asemenea, sunt nemulțumiți de filmul lui Ridley Scott. Aceștia s-au simțit afectați de evenimente relatate în film.

„Suntem cu adevărat dezamăgiți. Vorbesc în numele familiei. Fură identitatea unei familii pentru a face profit, pentru a creşte veniturile sistemului de la Hollywood… Familia noastră are o identitate, intimitate. Putem vorbi despre orice. Dar există o limită ce nu poate fi trecută”, a declarat strănepoata fondatorului brandului de lux.

Reprezentanții familiei Gucci sunt îngrijorați că filmul va duce mai departe inexactitățile volumului „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”.

