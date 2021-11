Bradley Cooper și Lady Gaga fac dezvăluiri despre relația lor: „Am vrut ca oamenii să simtă această dragoste la Oscaruri”

Bradley Cooper a decis să vorbească deschis despre relația cu Lady Gaga. Sunt mai multe voci care spun că cei doi se iubesc și formează un cuplu.

Bradley Cooper vrea să se întoarcă la Irina Shayk?

Vedetele au jucat împreună în pelicula „A star is born”. Zvonuri despre relația actorilor nu încetează să circule. Bradley Cooper a explicat pentru cei curioși care este situația lui amoroasă și ce se întâmplă între el și Lady Gaga.

Actorul din Hollywood a mărturisit că prezența interpretei l-a relaxat și l-a ajutat să se deschidă în fața camerei. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Se cam îndrăgostesc în scena aceea din film. Este acel moment exploziv care li se întâmplă pe o scenă, în fața a mii de oameni. Ar fi fost atât de ciudat dacă am fi fost amândoi pe scaune, cu fața către public”, a remarcat Bradley Cooper.

Relația vedetelor a fost regizată

Bradley Cooper a fost văzut, zilele trecute, în compania modelului Irinei Shayk. Internauții speră că foștii s-au împăcat. Cei doi au o fiică de patru ani. Lady Gaga nu a putut să se abțină și a dezvăluit ce se întâmplă în relația ei cu Bradley Cooper.

„În ce mă privește, ca interpretă și ca actriță, bineînțeles că am vrut ca oamenii să creadă că suntem îndrăgostiți. Am vrut ca oamenii să simtă această dragoste la Oscaruri. Am vrut ca ea să treacă prin lentila camerei și să ajungă în fiecare televizor. A fost orchestrată ca un performance”, a dezvăluit artista pentru Oprah Winfrey.