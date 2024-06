Problemele cu care s-a confruntat Amna. Vedeta a avut nevoie de terapie pentru a trece peste perioadele dificile: „Nu te mai poți ridica din pat și...”

Amna este fără doar și poate una dintre cele mai talentate și apreciate artiste din România. În prezent, vedeta se bucură de un real succes pe plan profesional, însă până să ajungă să se bucure de cariera minunată pe care o are, ea despre care a avut curajul să vorbească abia acum.

Cu ce probleme s-a confruntat Amna. A avut nevoie de terapie

După patru ani de terapie, de a vorbi despre cele mai dificile momente de-ale sale. Celebra cântăreață apelează și acum la ajutorul psihologului pentru a învăța cum să își gestioneze mai bine stările și trăirile. În vârstă de 39 de ani, artista se poate considera o femeie fericită, pentru că are parte de un succes măreț pe plan profesional. Pe plan personal putem spune că stă la fel de bine, având un fiu pe nume David, în vârstă de 9 ani.

„Nu am să mă ascund, fac terapie de foarte mulți ani și mă ajută foarte tare. Nu am avut depresie, a fost vorba despre un burnout, acesta este diferit de depresie. Burnout-ul este atunci când tragi de tine mai mult decât trebuie și nu mai poți face aproape nimic, pentru că ești obosit. Mă apucam să sun, să fac ceva pe telefon și mă trezeam că nu știu ce vreau să fac. Așa se manifestă, nu te mai poți ridica din pat, dar o faci mecanic și spui: hai că pot și azi, până când se întâmplă să pici”, a mărturisit Amna, potrivit .

Amna a avut o copilărie plină de probleme și momente dificile

În copilărie, Amna . Fiind o fire rușinoasă și timidă, ea nu a putut spune lucrurilor pe nume mai niciodată. În plus de asta, a trăit cu presiunea de a nu o face de râs pe mama sa, care este învățătoare. Aceste lucruri și-au pus amprenta asupra vieții vedetei, însă acum, cu ajutorul psihologului, încearcă să le depășească.

„Nu am timp să merg fizic la terapie, nu am cunoscut-o pe terapeuta mea niciodată, fac totul online pentru că este mult mai ok, însă simt că o cunosc de o viață. Am descoperit la mine rușinea, rușinea de a dezvălui chestii, de a spune lucrurilor pe nume. Timiditate și rușine, ambele. Acum sunt în stare să vorbesc cu toată lumea de aici. Rușinea și timiditatea veneau de la faptul că mama mea îmi spunea tot timpul să am grijă, să nu o fac de râs, fiind învățătoare. Era mai mult despre ea, atât a putut, nu o condamn. Aceasta este o parte foarte importantă pe care eu am vindecat-o”, a mai povestit cântăreața.