Amna, dezvăluiri inedite despre intervenția chirurgicală de urgență: „Am făcut și un fel de epilepsie”

Amna, una dintre cele mai cunoscute, îndrăgite și apreciate cântărețe din România, a revenit pe micile ecrane, după o perioadă în care fanii săi au fost îngrijorați de absența sa. Invitată în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, blondina a vorbit despre intervenția chirurgicală de urgență prin care a trecut.

De-a lungul timpului, Amna s-a făcut remarcată publicului prin intermediul aparițiilor sale la diverse emisiuni TV, de pe scenele din România unde a concertat, dar și prin intermediul repertoriului său. Ea a reușit să își construiască o comunitate de peste 350.000 de urmăritori pe Instagram.

Prin ce a trecut artista în ultima perioadă

În ultima perioadă, artista s-a confruntat cu câteva probleme de sănătate, motiv pentru care a stat departe de aparițiile sale la TV. Invitată de Măruță să vorbească despre această perioadă destul de dificilă, Amna a spus că a suferit o intervenție chirurgicală de urgență.

„Am făcut și un fel de epilepsie, am stat vreo 10 zile în spital. Am avut o problemă cu o aluniță.

Era roșu în jurul unei alunițe, asta a fost prima fază, și mi-a zis când am liber să merg, am făcut o pauză și am făcut acea intervenție. Nu puteam călca, așa că a trebuit să stau la pat. Nu pot să îți spun spasmele, eu sunt fricoasă, mi-a fost frică.

S-a apăsat un buton sensibil dar până nu ne învățăm lecția Dumnezeu ne dă aceeași poveste repetată. Ar trebui să facem controale la doctor, încurajez din tot sufletul ca oamenii să meargă la controale”, a spus artista, potrivit .

Amna, criticată după un concert: „Vai de capul tău”

Amna din cauza vremii nefavorabile. Artista a urcat pe scenă, a explicat întreaga situație tuturor, dar o persoană din public nu a fost de acord cu cele spuse de ea și a reacționat imediat.

„Vai de capul tău, îți era greu să cânți o melodie la Petrila, am venit până aici să te vedem degeaba. Nu ai scrupule, vedeto!”, a fost mesajul pe care un fan i l-a transmis Amnei.