Gina Pistol, invidiată de mii de femei. Smiley a surprins-o din nou!

9 decembrie este o zi specială în casa lui Smiley. Gina Pistol împlinește 41 de ani. Artistul i-a pregătit o surpriză emoționantă. Se pare că Smiley a reușit să o impresioneze. Vedeta s-a topit când a văzut ce i-a pregătit soțul.

Gina Pistol, sărbătorita zilei

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din lumea mondenă a țării. Soții trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și cresc o fiică. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Micuța Josephine este cea mai mare bucurie și fericire a părinților. Partenerii se implică mult în educația și creșterea acesteia. Fetița apare pe rețelele lor sociale, iar părinții nu încetează să posteze imagini cu mesaje calde adresate micuței.

A devenit deja o tradiție ca Smiley să o felicite pe Gina Pistol pe rețele de socializare. Artistul publică poze și scrie mesaje drăgăstoase. În acest an, cele mai importante femei din viața artistului pozează lângă un brad împodobit cu luminițe. „Ziua fetelor mele”, scrie Smiley pe Instagram.

Postarea interpretului a adus un val de mesaje călduroase. Urmăritorii au apreciat sinceritatea artistului și i-au lăsat numai cuvinte frumoase. Andreea Esca nu a putut să se abțină și i-a scris: „Să-ți trăiască”.

Cum a apărut Smiley în viața Ginei

Smiley și Gina Pistol sunt mai rezervați atunci când vine vorba despre viața personală. Foarte puțini știu cum s-au cunoscut cele două vedete. Partenera artistului a vorbit, pentru prima dată, despre prima interacțiune cu Smiley. Prezentatoarea a dezvăluit cum a început relația lor

“Noi ne știam de mult timp! Acum patru ani, pe la sfârșitul lunii martie, am început să vorbim. Eram cu mesaje, recomandări de filme și am ținut-o așa mult timp. Cel mai mișto era că existau fete care credeau că este singur și se dădeau pe lângă el, iar pentru mine era super-funny. Mă uitam să văd până unde se duc și ce fac. Îi ziceam lui Andrei: ‘Fata aia mai avea puțin și se împiedica de mine, noroc că eram pe acolo și eu că cine știe ce-ți făcea, te răpea’”, a mărturisit Gina Pistol în podcastul lui Speak.

