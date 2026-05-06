Surpriză! Pe cine vrea Gigi Becali premier, după ce Guvernul Bolojan a picat: „Hai să spun… îmi place!"

Ana Maria
06 mai 2026, 15:07
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Gigi Becali și-a ales premierul. De cine îi place
  2. Cum a căzut Guvernul Bolojan
  3. Ce urmează după demiterea Guvernului

Gigi Becali și-a ales premierul. Latifundiarul a vorbit despre viitorul prim-ministru al României imediat după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Patronul de la FCSB, fost deputat AUR, a fost prezent marți în Parlament, unde s-a votat moțiunea de cenzură inițiată de PSD, AUR și PACE – Întâi România.

Executivul a fost demis după ce moțiunea a trecut cu 281 de voturi, iar discuțiile despre viitorul premier au început imediat pe scena politică.

Gigi Becali și-a ales premierul. De cine îi place

Întrebat pe cine ar prefera în locul lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria, Gigi Becali a răspuns fără ezitare că îl susține pe Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor.

Hai să spun Nazare. Nazare îmi place”, a afirmat Gigi Becali, în Parlamentul României, potrivit AS.ro.

Declarația vine într-un moment în care partidele negociază intens pentru formarea unei noi majorități și desemnarea unui nou șef al Guvernului.

Cum a căzut Guvernul Bolojan

Moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan a fost adoptată cu 281 de voturi, deși pentru demiterea Guvernului erau necesare minimum 233. Potrivit datelor anunțate în plen, au votat 288 de parlamentari din totalul celor 431 prezenți. Trei voturi au fost anulate, iar din cele 285 valabil exprimate, 281 au fost în favoarea moțiunii.

Conform anunțului făcut în Parlament, acesta este cel mai mare număr de voturi înregistrat vreodată pentru o moțiune de cenzură în Legislativul României.

Ce urmează după demiterea Guvernului

La momentul anunțării rezultatului, membrii Guvernului nu se mai aflau în sala de plen. Potrivit articolului 110 din Constituție, Executivul este considerat demis în momentul în care Parlamentul retrage încrederea acordată.

Până la învestirea unui nou Cabinet, Guvernul poate administra doar treburile curente ale statului și nu mai poate adopta măsuri politice majore.

În perioada următoare, Nicușor Dan va avea consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier.

