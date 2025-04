Anunț de ultimă pentru pensionarii din România / Ce spune Bucura Oprescu despre promisiunile privind creșterea pensiilor

Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a acuzat luni opoziția, în contextul moțiunii simple intitulate „Sistemul de pensii – un joc de-a alba-neagra cu viețile părinților și bunicilor noștri”, că urmărește să obțină capital electoral, pe seama greutăților pensionarilor.

„Toată lumea înţelege că nu e deloc întâmplător momentul la care aţi ales să depuneţi această moţiune. Miza dumneavoastră nu este una corectă. Este doar o combinaţie electorală. Încercaţi să speculaţi greutăţile pensionarilor, doar pentru a le obţine voturile. Vă contraziceţi în toate acuzaţiile populiste aruncate, fără jenă, în faţa alegătorilor”, a spus Simona Bucura Oprescu, în plen.

Bucura Oprescu a declarat că în 2024 pensiile publice au crescut cu aproape 40%, în timp ce inflația a fost de doar 5%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Ea a mai arătat că bugetul de pensii din 2025 este mai mare cu 21 de miliarde de lei față de anul anterior, reflectând un angajament clar în sprijinul pensionarilor.

„Stimaţi colegi din opoziţie, vă rog să nu-i mai minţiţi pe pensionari. Prezentaţi datele corect, nu doar pe cele care vă servesc propria argumentaţie. Fiţi corecţi când vorbiţi despre inflaţie. Anul trecut, pensiile din sistemul public au crescut cu aproape 40% conform datelor Institutului Naţional de Statistică, iar inflaţia a fost de 5%.

Este în mod evident o creştere semnificativă a puterii de cumpărare, a pensionarilor pe care vă faceţi că nu o vedeţi în moţiunea dumneavoastră. În acest an, valoarea totală a pensiilor ce vor fi plătite pensionarilor din bugetul asigurărilor sociale de stat este cu 17% mai mare faţă de anul precedent. Bugetul de pensii din acest an este cu 21 de miliarde mai mare faţă de cel de anul trecut. 155 de miliarde în 2025 versus 134 miliarde în 2024. Aceste 21 de miliarde în plus vor ajunge în buzunarele pensionarilor. Deci nu este nici pe departe o scădere, cum aţi minţit în moţiune. Este o creştere semnificativă, cu mult peste inflaţia prognozată în acest an”, a subliniat Bucura Oprescu, potrivit .

Ministrul Muncii a respins și acuzația că noua lege a pensiilor ar fi generat inechități. Mai mult ea a dat vina pe factorii externi pentru prorogarea legii pensiilor, cum ar fi criza energetică europeană și conflictele regionale:

„Credeţi că nu mi-aş fi dorit să majorăm pensiile după regula din legea pe care eu însă am promovat-o? Dumneavoastră nu ştiţi. Dar vă spun că la guvernare apar şi constrângeri determinate de factori care nu sunt sub controlul tău, cum ar fi constrângerile fiscal-bugetare, criza energetică europeană, riscurile economice legate de conflictul de la graniţă, instabilitatea politică şi multe altele. Iar toate aceste turbulenţe afectează măsurile sociale pe care, ca ministru al muncii, le-am gândit, le-am implementat cu toată buna credinţă. Un guvern responsabil îşi asumă şi decizii grele, cum este şi aceasta pe care o criticaţi dumneavoastră astăzi. Sunt decizii pe care nu şi le doreşte nimeni, dar care sunt necesare pentru a menţine echilibrul economic, tocmai pentru a proteja pensionarii de eventuale derapaje”, a explicat ministrul.