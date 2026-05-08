Andreea Bălan numără ultimele zile până la unul dintre cele mai importante momente din viața sa personală. Artista și Victor Cornea se pregătesc pentru nunta religioasă programată pe 10 mai, iar toate detaliile arată că evenimentul va fi construit ca un adevărat spectacol.

Cum va arăta nunta pregătită de Andreea Bălan

Ceremonia religioasă și petrecerea vor avea loc pe malul Lacului Buftea, într-o locație exclusivistă aleasă pentru decorul natural și atmosfera elegantă. Artista și-a dorit ca invitații să intre într-un univers aproape cinematografic, construit până la cele mai mici detalii.

Pe lista finală figurează aproximativ 250 de invitați, iar decorul floral va fi unul impresionant. Organizatorii vor folosi peste 30.000 de flori, distribuite atât în zona ceremoniei, cât și în spațiile dedicate petrecerii.

„Pe ponton, unde va avea loc cununia religioasă voi avea o arcadă imensă, de 4 metri, pentru care se vor folosi 10.000 de flori. Apoi, cu tot decorul cu toate florile din interior, de la mese, vor mai fi încă 20.000 de flori, de care s-a ocupat Paul Dichis. Vom avea foarte-foarte multe flori și decoruri, panoul de poze, foarte multe surprize pentru invitați”, a declarat Andreea Bălan, potrivit stiripesurse.ro.

Câte ținute a pregătit artista pentru marele eveniment

a ales patru rochii de mireasă, fiecare creată special pentru un moment distinct al serii. Prima ținută va fi purtată la ședința foto și la ceremonia religioasă, iar piesa centrală include o trenă de patru metri.

„Rochia principală, cu care voi face ședința foto și pe care o voi îmbrăca la ceremonia religioasă. Are o trenă de 4 metri și e făcută de Oui-Da Fee.”

Artista a explicat că va schimba apoi o rochie special creată pentru vals, urmată de două modele scurte pregătite pentru artificii și momentul tortului, programat după miezul nopții.

Ce spune vedeta despre relația cu Victor Cornea

După anii dificili care au urmat divorțului, artista spune că și-a găsit echilibrul alături de tenismenul și vorbește deschis despre această etapă.

„Sunt foarte fericită pentru ceea ce mi se întâmplă. Împreună cu Victor trăiesc cea mai frumoasă poveste de dragoste.”