Cât ne costă, de fapt, pensiile foștilor parlamentari. Sumele uriașe plătite de statul român

Cât ne costă, de fapt, pensiile foștilor parlamentari. Sumele uriașe plătite de statul român

Ana Maria
08 mai 2026, 17:23
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cât plătește Camera Deputaților pentru foștii parlamentari
  2. Pensiile foștilor parlamentari ne costă milioane de lei. Cât cheltuie Senatul pentru indemnizațiile foștilor senatori
  3. Ce sume primesc foștii parlamentari

Pensiile foștilor parlamentari ne costă milioane de lei. Mulți se întreabă oare câți bani le dă statul acestora. Statul român alocă lunar sume consistente pentru plata indemnizațiilor acordate foștilor parlamentari. Potrivit unor date transmise de Camera Deputaților și Senat, aproape 900 de foști aleși beneficiază, în prezent, de indemnizație pentru limită de vârstă, iar costurile lunare depășesc câteva milioane de lei.

Cât plătește Camera Deputaților pentru foștii parlamentari

Datele oficiale arată că 628 de foști deputați primesc indemnizație pentru limită de vârstă. Potrivit informațiilor transmise de Camera Deputaților, suma brută achitată doar pentru luna martie 2026 a ajuns la un nivel considerabil.

Valoarea totală brută a acestor indemnizații pentru limită de vârstă, pentru luna martie 2026, a fost de 3.868.324 lei”, a transmis Camera Deputaților, potrivit Știripesurse.

La aceste sume se aplică și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), în cotă de 10%.

Pensiile foștilor parlamentari ne costă milioane de lei. Cât cheltuie Senatul pentru indemnizațiile foștilor senatori

Și Senatul suportă costuri importante pentru plata acestor indemnizații. În luna martie 2026, 272 de foști senatori au beneficiat de aceste sume.

Valoarea netă a indemnizațiilor pentru limită de vârstă achitate de Senatul României în luna martie 2026 a fost de 1.615.604 lei”, a transmis Senatul României.

Cumulat, cele două camere ale Parlamentului plătesc lunar peste 5,4 milioane de lei doar pentru aceste indemnizații.

Ce sume primesc foștii parlamentari

Diferențele între indemnizațiile încasate sunt semnificative. Potrivit datelor oficiale, suma minimă este de puțin peste 2.000 de lei, în timp ce indemnizația maximă depășește 12.000 de lei brut.

Valoarea minimă / maximă lunară plătită a îndemnizației pentru limită de vârstă prevăzută de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare este de 2.187 lei (venit brut), respectiv 12.168 lei (venit brut)”, a precizat Camera Deputaților, potrivir sursei citate anterior.

Pentru foștii senatori, valorile nete comunicate se încadrează între 1.968 lei și 10.951 lei.

Vă comunicăm că, potrivit statului de plată aferent lunii martie 2026, un număr de 272 de foști senatori încasează indemnizație pentru limită de vârstă, ale căror cuantumuri nete se situează între 1.968 lei și 10.951 lei”, a precizat Senatul României.

