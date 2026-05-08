Creșteri salariale pentru angajații Romgaz. Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a aprobat o majorare de 6,5% a salariilor și indemnizațiilor la Romgaz, în contextul celui mai mare program de investiții din istoria companiei. Decizia a fost adoptată vineri prin memorandum, iar noile venituri ar urma să intre în vigoare de la 1 iunie 2026.

Măsura vine într-un moment în care compania energetică derulează cel mai amplu program de investiții din istoria sa, evaluat la aproximativ 5,6 miliarde de lei.

De ce a decis Guvernul majorarea salariilor la Romgaz

Potrivit explicațiilor transmise de , decizia are legătură directă cu rolul strategic al Romgaz în sectorul energetic și cu nevoia de a păstra personalul specializat într-o perioadă cu proiecte majore în desfășurare.

„Decizia de majorare a salariilor angajaților ROMGAZ cu 6,5% a fost luată printr-un Memorandum adoptat în ședința de astăzi a Guvernului și are în vedere rolul strategic al Romgaz în asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale a României și contribuția sa la stabilitatea pieței de gaze naturale la nivel național. În acest context, nevoia de menținere a stabilității și motivării resursei umane reprezintă o condiție esențială pentru realizarea obiectivelor operaționale și investiționale asumate de companie. Măsura are un caracter prudent și justificat, fiind orientată către reducerea riscului de migrare a personalului calificat către companii concurente, într-un context de presiune crescută pe piața forței de muncă specializate”, se precizează în comunicatul Guvernului.

Angajații Romgaz, salarii mai mari de la 1 iunie. Ce proiecte importante are Romgaz în 2026

Argumentul principal invocat pentru această decizie este amploarea investițiilor aflate în desfășurare. Printre cele mai importante proiecte ale companiei se numără dezvoltarea Neptun Deep, unul dintre cele mai mari proiecte energetice din România, finalizarea centralei de la Iernut și acordul de principiu cu Azomureș privind preluarea activității operaționale a producătorului de îngrășăminte chimice.

Executivul consideră că păstrarea personalului calificat este esențială pentru implementarea acestor obiective strategice.