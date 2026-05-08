Laura Codruța Kovesi a avut o reacție acidă la adresa președintelui Nicușor Dan, după declarațiile acestuia privind presupuse abuzuri ale procurorilor DNA din perioada în care instituția era condusă de actuala șefă a Parchetului European. Într-un interviu acordat pentru , Kovesi a respins ferm acuzațiile și a lansat un atac direct la adresa șefului statului.

Ce i-a transmis Kovesi lui Nicușor Dan

Întrebată despre afirmațiile președintelui privind din mandatul său, Laura Codruța Kovesi a avut un răspuns fără menajamente.

“Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiade internaționale de matematică nu te califică să faci astfel de afirmații”, a declarat Kovesi.

Șefa EPPO a continuat într-un registru ironic, făcând referire la presiunea funcției prezidențiale.

“Cu siguranță, funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună”, a mai adăugat Kovesi.

Ce spune despre numirile în marile parchete

Kovesi a criticat și mesajele transmise public despre numirile în sistemul de Justiție, sugerând că astfel de declarații pot afecta încrederea magistraților în corectitudinea procedurilor.

“Atunci când președintele statului declară și în timpul campaniei electorale, și după, voi negocia numirile pentru funcțiile de procuror general și DNA, transmite un anumit semnal. Știu mulți procurori buni din sistem care nu și-au depus candidatura, pentru că au spus: Păi dacă el negociază funcțiile, numirea este deja negociată, numele se cunoaște, și atunci de ce să candidez?”, a mai precizat fosta șefă a DNA.

Intră Laura Codruța Kovesi în politică?

Șefa Parchetului European a comentat și speculațiile privind o eventuală revenire în România în politică, după încheierea mandatului.

“Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor. (…) Nu am niciun fel de plan să intru în politică, nu vreau să creez niciun fel de partid politic. Exclud categoric”, a afirmat Kovesi.

Ce spune despre corupția și evaziunea fiscală din România

În interviu, Kovesi a abordat și subiectul corupției și a respins ideea că fenomenul ar fi dispărut.

“Poate s-a terminat corupția în România, nu? Știm cu toții că nu este așa”, a mai spus ea.

Referitor la fraudele fiscale și evaziunea cu TVA, șefa EPPO a sugerat existența unor complicități în sistem.

“Astfel de infracțiuni nu se pot întâmpla fără complicitatea unor autorități. Acum, că sunt simpli funcționari, funcționari civili, sau sunt diverse persoane politice în diferite funcții care ajută am văzut în dosarele noastre că sunt și astfel de situații, deci nu le excludem. (…) Nu am văzut stabilită ca o prioritate lupta împotriva evaziunii fiscale. Dacă nimeni nu se apleacă asupra acestui fenomen, dacă nimeni nu investighează evaziunea fiscală, nu ai cum să vezi lucrurile astea”.