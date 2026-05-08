Fostul premier Ludovic Orban a comentat posibilitatea unei eventuale proceduri de suspendare a președintelui Nicușor Dan, susținând că, deși în acest moment nu există motive solide pentru un astfel de demers, nu exclude ca PSD și AUR să ajungă la o colaborare politică dacă vor considera că le servește intereselor.

Invitat în emisiunea Special B1, moderată de Nadia Ciurlin, fostul lider liberal a vorbit despre tensiunile de pe scena politică și despre scenariile discutate în culisele partidelor.

Oran, despre procedura de suspendare a președintelui. Crede că Nicușor Dan poate fi suspendat?

Ludovic a afirmat că, în opinia sa, nu există în prezent temeiuri serioase pentru declanșarea unei proceduri de suspendare a .

“Nu neg se poate ajunge la o procedură de demitere, dar încă nu e coaptă și nu sunt motive serioase. Trebuie să încalce Constituția sau trebuie să facă niște lucruri reprobabile, care să genereze, într-adevăr, un temei constituțional pentru declanșarea procedurii de demitere.”, a spus Orban.

Ce spune despre o posibilă alianță PSD-AUR?

Fostul premier susține că PSD ar putea merge fără rezerve într-un parteneriat cu AUR, dacă un astfel de calcul politic le-ar aduce avantaje.

“Dar eu sunt convins că PSD n-are nicio jenă să se asocieze cu AUR într-un demers de demarare a procedurii de demitere și de suspendare a președintelui, dacă așa le va conveni politic și așa consideră ei că este benefic.

În PSD e o grupare destul de importantă, care vorbesc pe la colțuri că ei ar trebui să se asocieze cu AUR. Sunt unii care vorbesc inclusiv să facă listă comună cu AUR la viitoarele alegeri. Serios.”, a mai adăugat Ludovic Orban.

Ce acuzații lansează la adresa PSD și a lui Sorin Grindeanu

Orban a mers mai departe și a susținut că actuala criză politică ar putea ascunde un plan mai amplu de reașezare a alianțelor politice.

“Și toată mișcarea asta în care a fost împins Grindeanu de o fracțiune foarte dură, în această nenorocită de aventură politică, care va arunca România în haos, e posibil să fi existat o agendă ascunsă a celor care l-au împins pe Grindeanu să facă prostia asta.

Să rupă orice legătură a PSD-ului posibilă cu partenerii de coaliție, respectiv cu PNL, USR, astfel încât PSD să nu mai aibă nicio altă soluție decât să colaboreze cu AUR.

Ceea ce s-a și văzut, că au depus moțiunea împreună.”, a conchis fostul premier.