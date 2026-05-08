B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ludovic Orban: ‘Sunt unii de la PSD care vorbesc să facă listă comună cu AUR la viitoarele alegeri’. Ce a spus despre o eventuală suspendare a lui Nicușor Dan (VIDEO)

Ludovic Orban: ‘Sunt unii de la PSD care vorbesc să facă listă comună cu AUR la viitoarele alegeri’. Ce a spus despre o eventuală suspendare a lui Nicușor Dan (VIDEO)

Ana Maria
08 mai 2026, 21:16
Ludovic Orban: ‘Sunt unii de la PSD care vorbesc să facă listă comună cu AUR la viitoarele alegeri’. Ce a spus despre o eventuală suspendare a lui Nicușor Dan (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cîrstoveanu
Cuprins
  1. Oran, despre procedura de suspendare a președintelui. Crede că Nicușor Dan poate fi suspendat?
  2. Ce spune despre o posibilă alianță PSD-AUR?
  3. Ce acuzații lansează la adresa PSD și a lui Sorin Grindeanu

Fostul premier Ludovic Orban a comentat posibilitatea unei eventuale proceduri de suspendare a președintelui Nicușor Dan, susținând că, deși în acest moment nu există motive solide pentru un astfel de demers, nu exclude ca PSD și AUR să ajungă la o colaborare politică dacă vor considera că le servește intereselor.

Invitat în emisiunea Special B1, moderată de Nadia Ciurlin, fostul lider liberal a vorbit despre tensiunile de pe scena politică și despre scenariile discutate în culisele partidelor.

Oran, despre procedura de suspendare a președintelui. Crede că Nicușor Dan poate fi suspendat?

Ludovic Orban a afirmat că, în opinia sa, nu există în prezent temeiuri serioase pentru declanșarea unei proceduri de suspendare a președintelui.

Nu neg se poate ajunge la o procedură de demitere, dar încă nu e coaptă și nu sunt motive serioase. Trebuie să încalce Constituția sau trebuie să facă niște lucruri reprobabile, care să genereze, într-adevăr, un temei constituțional pentru declanșarea procedurii de demitere.”, a spus Orban.

Ce spune despre o posibilă alianță PSD-AUR?

Fostul premier susține că PSD ar putea merge fără rezerve într-un parteneriat cu AUR, dacă un astfel de calcul politic le-ar aduce avantaje.

Dar eu sunt convins că PSD n-are nicio jenă să se asocieze cu AUR într-un demers de demarare a procedurii de demitere și de suspendare a președintelui, dacă așa le va conveni politic și așa consideră ei că este benefic.

În PSD e o grupare destul de importantă, care vorbesc pe la colțuri că ei ar trebui să se asocieze cu AUR. Sunt unii care vorbesc inclusiv să facă listă comună cu AUR la viitoarele alegeri. Serios.”, a mai adăugat Ludovic Orban.

Ce acuzații lansează la adresa PSD și a lui Sorin Grindeanu

Orban a mers mai departe și a susținut că actuala criză politică ar putea ascunde un plan mai amplu de reașezare a alianțelor politice.

Și toată mișcarea asta în care a fost împins Grindeanu de o fracțiune foarte dură, în această nenorocită de aventură politică, care va arunca România în haos, e posibil să fi existat o agendă ascunsă a celor care l-au împins pe Grindeanu să facă prostia asta.

Să rupă orice legătură a PSD-ului posibilă cu partenerii de coaliție, respectiv cu PNL, USR, astfel încât PSD să nu mai aibă nicio altă soluție decât să colaboreze cu AUR.

Ceea ce s-a și văzut, că au depus moțiunea împreună.”, a conchis fostul premier.

Tags:
Citește și...
Ludovic Orban: „Poate n-ar fi rău pentru România, să vadă românii un guvern PSD-AUR, să se mai dezumfle un pic balonul ăsta de ficțiune”. Ce a spus despre Bolojan (VIDEO)
Politică
Ludovic Orban: „Poate n-ar fi rău pentru România, să vadă românii un guvern PSD-AUR, să se mai dezumfle un pic balonul ăsta de ficțiune”. Ce a spus despre Bolojan (VIDEO)
Fostul premier contestă strategia lui Nicușor Dan în negocierile pentru noul Guvern. „Nu trebuie excluse anticipate” (VIDEO)
Politică
Fostul premier contestă strategia lui Nicușor Dan în negocierile pentru noul Guvern. „Nu trebuie excluse anticipate” (VIDEO)
Ludovic Orban critică întârzierile din negocierile pentru noul Executiv: „Nicușor Dan vrea să refacă coaliția, numai că nu înțelege care e realitatea” (VIDEO)
Politică
Ludovic Orban critică întârzierile din negocierile pentru noul Executiv: „Nicușor Dan vrea să refacă coaliția, numai că nu înțelege care e realitatea” (VIDEO)
Salariile angajaților ROMGAZ, majorate de la 1 iunie. Motivul pentru care Guvernul Bolojan a luat această decizie
Politică
Salariile angajaților ROMGAZ, majorate de la 1 iunie. Motivul pentru care Guvernul Bolojan a luat această decizie
Kovesi îl pune la punct pe Nicușor Dan: „Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun”. Intră fosta șefă a DNA în politică?
Politică
Kovesi îl pune la punct pe Nicușor Dan: „Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun”. Intră fosta șefă a DNA în politică?
Ilie Bolojan l-a schimbat pe omul numit de Nicolae Ciucă la ANMCS. Cine va prelua mandatul
Politică
Ilie Bolojan l-a schimbat pe omul numit de Nicolae Ciucă la ANMCS. Cine va prelua mandatul
Diana Șoșoacă a mers din nou la Ambasada Rusiei. Ce-a făcut acolo și cu cine s-a întâlnit: „Gest diplomatic exploziv”
Politică
Diana Șoșoacă a mers din nou la Ambasada Rusiei. Ce-a făcut acolo și cu cine s-a întâlnit: „Gest diplomatic exploziv”
Surse: Război total în PNL după decizia lui Bolojan. Cine pregătește un nou asalt în partid. Ruptura nu este exclusă
Politică
Surse: Război total în PNL după decizia lui Bolojan. Cine pregătește un nou asalt în partid. Ruptura nu este exclusă
Cât ne costă, de fapt, pensiile foștilor parlamentari. Sumele uriașe plătite de statul român
Politică
Cât ne costă, de fapt, pensiile foștilor parlamentari. Sumele uriașe plătite de statul român
Surse: Planul USR pentru noul Guvern. Cele 3 opțiuni aflate pe masa conducerii
Politică
Surse: Planul USR pentru noul Guvern. Cele 3 opțiuni aflate pe masa conducerii
Ultima oră
21:51 - Ludovic Orban: „Poate n-ar fi rău pentru România, să vadă românii un guvern PSD-AUR, să se mai dezumfle un pic balonul ăsta de ficțiune”. Ce a spus despre Bolojan (VIDEO)
21:34 - Fostul premier contestă strategia lui Nicușor Dan în negocierile pentru noul Guvern. „Nu trebuie excluse anticipate” (VIDEO)
20:50 - Ludovic Orban critică întârzierile din negocierile pentru noul Executiv: „Nicușor Dan vrea să refacă coaliția, numai că nu înțelege care e realitatea” (VIDEO)
20:41 - Salariile angajaților ROMGAZ, majorate de la 1 iunie. Motivul pentru care Guvernul Bolojan a luat această decizie
20:17 - CNIR anunță reluarea lucrărilor pentru A3 Ploiești–Brașov. Unde sunt mobilizate primele echipe de foraj
20:15 - Dosarele despre OZN-uri, desecretizate în SUA. Ce au văzut, de fapt, astronauții NASA care au ajuns pe Lună
19:47 - Andreea Bălan și Victor Cornea pregătesc o nuntă ca în povești. Când are loc ceremonia care a atras deja atenția fanilor
19:41 - Kovesi îl pune la punct pe Nicușor Dan: „Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun”. Intră fosta șefă a DNA în politică?
19:14 - Ilie Bolojan l-a schimbat pe omul numit de Nicolae Ciucă la ANMCS. Cine va prelua mandatul
19:07 - Noi tensiuni în dosarul crimei care a șocat județul Mureș. Ce acuzații apar acum la adresa fratelui lui Emil Gânj