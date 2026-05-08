Surse: Război total în PNL după decizia lui Bolojan. Cine pregătește un nou asalt în partid. Ruptura nu este exclusă

Ana Maria
08 mai 2026, 18:09
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Război în PNL după decizia lui Bolojan. Cine încearcă să schimbe decizia luată
  2. Sunt implicați și lideri PSD în această ofensivă?
  3. Război în PNL după decizia lui Bolojan. Cum răspunde tabăra liderului partidului
  4. Se poate ajunge la o scindare în PNL?

Război în PNL după decizia lui Bolojan. În interiorul PNL se duce o luptă dură după decizia partidului de a respinge continuarea guvernării alături de PSD. Potrivit unor surse citate de G4Media, tabăra favorabilă unei noi alianțe cu social-democrații încearcă să răstoarne hotărârea impusă de Ilie Bolojan în Biroul Politic Național, iar în scenariul unui eșec nu este exclusă chiar o ruptură în partid.

Război în PNL după decizia lui Bolojan. Cine încearcă să schimbe decizia luată

După votul categoric din Biroul Politic Național, în urma căruia PNL a decis să nu mai formeze o coaliție cu PSD și să meargă în opoziție, liderii liberali care susțin în continuare colaborarea cu social-democrații ar fi reluat ofensiva internă.

Conform G4Media, printre numele asociate acestei tabere se numără Cătălin Predoiu, Hubert Thuma, Nicoleta Pauliuc și Toma Petcu.

Sursele citate susțin că aceștia încearcă să obțină sprijin din teritoriu pentru convocarea unui Consiliu Național care să întoarcă decizia adoptată marți.

Sunt implicați și lideri PSD în această ofensivă?

Conform acelorași surse, presiunea nu ar veni doar din interiorul PNL. Mai mulți primari liberali ar fi fost contactați inclusiv de lideri PSD din teritoriu, care le-ar fi cerut să susțină revenirea la guvernare, însă într-o formulă fără Ilie Bolojan.

În paralel, social-democrații ar fi încercat să deschidă canale de discuție și cu unii lideri USR, însă aceste tentative nu ar fi avut succes.

Război în PNL după decizia lui Bolojan. Cum răspunde tabăra liderului partidului

Echipa liderului liberal analizează propriile variante de contraatac. Una dintre opțiunile luate în calcul ar fi organizarea unui congres extraordinar, în care partidul să decidă clar direcția politică și echipa de conducere.

Potrivit informațiilor apărute, Dan Motreanu ar fi transmis un avertisment clar în ședința BPN, spunând că un astfel de congres ar putea fi convocat dacă tentativele de contestare a deciziilor partidului continuă.

Se poate ajunge la o scindare în PNL?

Scenariul cel mai tensionat luat în calcul ar fi ruperea partidului. Dacă tabăra pro-PSD nu reușește să schimbe linia impusă de Bolojan, o parte dintre lideri ar lua în calcul formarea unui nou grup parlamentar care să colaboreze cu PSD.

Potrivit G4Media, noua structură ar putea funcționa după modelul ALDE, partidul creat de Călin Popescu Tăriceanu după despărțirea de PNL și apropierea de PSD. O astfel de mutare ar întări semnificativ forța parlamentară a social-democraților și ar putea schimba radical actuala ecuație politică.

