Diana Șoșoacă a mers din nou la Ambasada Rusiei. Lidera S.O.S. România a participat la un eveniment organizat de Ambasada Federației Ruse la București, de Ziua Victoriei. De asemenea, a publicat și o fotografie de la recepție pe rețelele sociale. Lidera S.O.S. România a transmis un mesaj amplu în care și-a explicat prezența la eveniment și a vorbit despre relațiile diplomatice ale României.

Ce mesaj a transmis Diana Șoșoacă după participarea la eveniment

Europarlamentara a publicat pe o fotografie realizată la recepția organizată de Ambasada Rusiei, în care apare alături de ambasadorul Federației Ruse în România, Vladimir Lipaev, dar și de ambasadorul Coreei de Nord.

În mesajul făcut public, Diana susține că prezența sa la eveniment reprezintă un gest diplomatic și afirmă că România ar trebui să mențină dialogul cu toate statele.

„GEST DIPLOMATIC EXPLOZIV LA AMBASADA RUSIEI.

DIANA IOVANOVICI-ȘOȘOACĂ: ‘PE 9 MAI, ROMÂNIA ÎȘI SĂRBĂTOREȘTE INDEPENDENȚA ȘI ZIUA VICTORIEI ÎMPOTRIVA FASCISMULUI, NU SUPUNEREA!

FĂRĂ ROMÂNIA, ISTORIA EUROPEI AR FI ARĂTAT ALTFEL!’”, a transmis Șoșoacă într-un comunicat de presă.

Potrivit comunicatului transmis de Diana Șoșoacă, aceasta i-ar fi cerut ambasadorului rus Vladimir Lipaev să transmită un mesaj către români cu ocazia comemorării sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial.

„Am participat la recepția de 9 mai, Ziua Victoriei, de la Ambasada Rusiei pentru a arăta că țara noastră nu este o colonie, ci un stat care are curajul să dialogheze de la egal la egal. Faptul că am discutat direct cu ambasadorii Rusiei și Coreei de Nord sunt acte de demnitate națională și diplomatie. I-am cerut Excelenței sale, Dl. Ambasador Lipaev, un mesaj pentru români, pentru că noi vrem pace și respect, nu război și slugărnicie! România trebuie să discute cu toate statele pentru a-și proteja viitorul!”, a mai transmis lidera S.O.S. România.

„Participarea Președintelui Diana Iovanovici-Șoșoacă la acest eveniment confirmă faptul că partidul S.O.S ROMÂNIA rămâne singura forță politică autentică care luptă pentru recuperarea independenței diplomatice și pentru o politică externă bazată exclusiv pe dialog şi respect, care pune pe primul loc interesul național.”, mai este precizat în comunicatul de presă transmis de Șoșoacă.

De câte ori a mai mers Șoșoacă la Ambasada Rusiei

Participarea Dianei Șoșoacă la evenimente organizate de Ambasada Rusiei nu este o premieră. În ultimii ani, lidera SOS România a fost prezentă în repetate rânduri la astfel de evenimente oficiale.

Printre aparițiile anterioare se numără:

3 noiembrie 2022 – participare la evenimentul dedicat Zilei Unității Naționale a Rusiei;

11 februarie 2023 – prezență la un eveniment găzduit de Ambasada Rusiei;

4 mai 2023 – participare anunțată oficial la o recepție organizată de ambasadă;

12 iunie 2024 – participare la un eveniment organizat de noul ambasador rus;

12 iunie 2025 – o nouă prezență la Ambasada Rusiei.

Apariția sa la recepția din acest an vine într-un context geopolitic sensibil, în care relațiile dintre Rusia și statele occidentale rămân puternic tensionate.