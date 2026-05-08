Dosarele despre OZN-uri, desecretizate în SUA. Ce au văzut, de fapt, astronauții NASA care au ajuns pe Lună

Ana Maria
08 mai 2026, 20:15
Sursă Foto: Facebook/ NASA - National Aeronautics and Space Administration
Cuprins
  1. Dosarele despre OZN-uri, desecretizate în SUA. Ce au observat astronauții din misiunea Apollo 12
  2. Dosarele despre OZN-uri, desecretizate în SUA. Ce au relatat membrii echipajului Apollo 17
  3. Ce a spus Eugene Cernan despre „flash-urile” luminoase
  4. De ce au fost desecretizate acum aceste documente

Autoritățile americane au făcut publice, vineri, noi documente desecretizate legate de așa-numitele Fenomene Anormale Neidentificate (UAP), termenul folosit în prezent pentru ceea ce era cunoscut drept OZN-uri. Printre materialele publicate se află stenograme, imagini și înregistrări care includ relatări ale astronauților NASA din timpul misiunilor Apollo, în care aceștia au descris apariții neobișnuite observate în spațiu.

Dosarele vizează, printre altele, misiunile Apollo 12 și Apollo 17, două dintre expedițiile istorice ale programului lunar american.

Dosarele despre OZN-uri, desecretizate în SUA. Ce au observat astronauții din misiunea Apollo 12

În cadrul misiunii Apollo 12, desfășurată în noiembrie 1969, astronauții au semnalat fenomene neobișnuite în timpul călătoriei. Potrivit transcripturilor făcute publice, echipajul a raportat de două ori apariția unor fenomene inexplicabile, unul care ar fi durat aproximativ o oră și un altul de câteva minute.

Pilotul modulului lunar, Alan L. Bean, a descris ceea ce vedea în apropierea vehiculului spațial.

Le văd venind din spatele meu, din stânga. Prima oară am crezut că sunt particule care provin de la boilerul de apă, dar acum văd că evadează din câmpul gravitațional al Lunii. Se îndepărtează și o iau în sus, spre stele”, a spus Alan L. Bean.

Potrivit documentelor, echipajul ar fi realizat și fotografii cu fenomenele observate.

Dosarele despre OZN-uri, desecretizate în SUA. Ce au relatat membrii echipajului Apollo 17

Situații similare apar și în documentele legate de Apollo 17, ultima misiune cu echipaj uman trimisă pe Lună, în decembrie 1972. În stenograme apar mai multe episoade în care astronauții au semnalat apariții luminoase neobișnuite în apropierea navei.

Ronald Evans, pilotul modulului de comandă, a raportat observarea unor fragmente sau particule extrem de luminoase în jurul vehiculului. La rândul său, astronautul Harrison „Jack” Schmitt a comparat imaginea cu un foc de artificii.

Astronauții au luat în calcul și explicații tehnice, precum particule de gheață sau bucăți desprinse din structura modulului, însă au admis că era doar o presupunere.

Ce a spus Eugene Cernan despre „flash-urile” luminoase

Comandantul misiunii Apollo 17, Eugene Cernan, a relatat și el un episod neobișnuit, petrecut într-un moment în care încerca să adoarmă.

Țin minte că înainte să adorm, am văzut un punct luminos care-mi emitea în fața ochilor flash-uri ca un far – era ca un tren care venea spre mine, dar cu acel flash. E greu de estimat frecvența sau orice altceva, pentru că eram într-o stare de somnolență atunci”, a explicat astronautul Eugene Cernan.

De ce au fost desecretizate acum aceste documente

Potrivit informațiilor comunicate de Pentagon, publicarea acestor materiale face parte dintr-un proces mai amplu de reevaluare și transparență privind fenomenele anormale neidentificate.

Demersul implică mai multe instituții americane, inclusiv Casa Albă, Oficiul Directorului Serviciilor Naționale de Informații, NASA, FBI, Departamentul Energiei și Biroul pentru Investigarea Anomaliilor (AARO). Oficialii americani au anunțat că noi documente ar urma să fie făcute publice în perioada următoare.

