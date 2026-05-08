Acasa » Politică » Ludovic Orban critică întârzierile din negocierile pentru noul Executiv: „Nicușor Dan vrea să refacă coaliția, numai că nu înțelege care e realitatea" (VIDEO)

Iulia Petcu
08 mai 2026, 20:50
Lusovic Orban Sursa foto: captura video B1 TV
Cuprins
  1. Ce spune Ludovic Orban despre discuțiile purtate la Cotroceni
  2. De ce crede fostul lider PNL că Nicușor Dan trage de timp
  3. Cum explică Orban amânarea consultărilor oficiale

Mișcările din culisele politicii au alimentat noi speculații despre formula viitorului guvern, după discuțiile informale purtate la Palatul Cotroceni între președintele Nicușor Dan și liderii partidelor. Invitat în emisiunea Special B1 cu Nadia Ciurlin, Ludovic Orban a comentat direct întâlnirile neanunțate oficial și a lansat critici dure atât la adresa modului în care se poartă negocierile, cât și a strategiei politice a actualului șef al statului.

Ce spune Ludovic Orban despre discuțiile purtate la Cotroceni

Fostul premier a respins încă din primele minute ideea că întâlnirile de la Cotroceni ar putea fi considerate consultări în sens constituțional. În opinia sa, ceea ce are loc în aceste zile reprezintă doar discuții informale, fără cadrul procedural prevăzut pentru desemnarea unei formule de guvernare.

„Astea nu sunt consultări. Consultările se fac public, în baza procedurilor constituționale, Delegații reprezentative cu mandate care sunt date de conducerile partidelor. Astea sunt niște discuții private ce face Nicușor Dan”, a declarat fostul premier al României, Ludovic Orban.

Orban a precizat totuși că astfel de întâlniri nu ridică probleme de legalitate și că președintele are libertatea de a purta discuții politice cu liderii partidelor. În interpretarea sa, Nicușor Dan încearcă mai degrabă să testeze terenul și să afle care sunt limitele de negociere ale formațiunilor care au făcut parte din coaliția de guvernare.

„Legal, președintele poate să vorbească cu oricine.”, susține Orban.

De ce crede fostul lider PNL că Nicușor Dan trage de timp

Ludovic Orban spune că obiectivul real al președintelui este refacerea actualei majorități, însă consideră că această variantă nu mai are susținere politică. Fostul lider liberal susține că atât PNL, cât și USR și-au stabilit deja poziția după moțiunea de cenzură susținută de PSD împreună cu AUR.

„Nu știu ce vrea acum. Adică știu ce vrea Nicușor. Nicușor Dan vrea să refacă coaliția, numai că nu înțelege care e realitatea.”

În argumentația sa, Orban insistă asupra faptului că depunerea moțiunii comune PSD-AUR a rupt definitiv punțile dintre foștii parteneri de guvernare și face imposibilă revenirea la formula anterioară.

„După părerea mea, nu e posibil refacerea coaliției și președintele trebuie să înțeleagă lucrul ăsta.”

Fostul premier a sugerat că actualele discuții informale nu fac decât să prelungească artificial criza politică și că șeful statului ar trebui să treacă rapid la procedurile oficiale.

„Cred că probabil de-aia trage de timp. Dar din punctul meu de vedere, această criză trebuie soluționată cât mai repede.”

Cum explică Orban amânarea consultărilor oficiale

Ludovic Orban a criticat inclusiv argumentul potrivit căruia summitul B9 ar justifica amânarea consultărilor constituționale. În opinia sa, invocarea agendei externe nu poate reprezenta un motiv real într-un moment de blocaj politic.

„Asta e o scuză penibilă că e summitul B9 și nu poate să facă consultări încă atunci. E o scuză penibilă.”

Fostul premier a mers mai departe și a atacat inclusiv decizia privind anularea recepției de Ziua Europei, pe care a catalogat-o drept o eroare politică majoră.

„Și anularea recepției de Ziua Europei e o decizie absurdă, stupidă. Mai ales că aveai confirmare de participare din partea președintelui Parlamentului European.”

