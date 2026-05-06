Ce decizie a luat Ilie Bolojan, după moțiunea de cenzură. Mesajul transmis în ședința PNL: „Să îi transmiteți domnului Grindeanu”

Ana Maria
06 mai 2026, 08:31
Cuprins
  1. Bolojan ignoră apelul PSD! Ce i-a cerut Grindeanu premierului interimar
  2. Ce urmează după căderea Guvernului Bolojan

Bolojan ignoră apelul PSD! Premierul interimar Ilie Bolojan le-ar fi transmis liderilor PNL că va rămâne în fruntea Executivului până la încheierea perioadei de interimat, în ciuda faptului că Guvernul a fost demis prin moțiunea de cenzură votată marți în Parlament.

Potrivit unor surse politice, mesajul a fost transmis în ședința conducerii liberale convocată după căderea Cabinetului Bolojan. În fața colegilor de partid, Ilie Bolojan ar fi spus: „Să îi transmiteți domnului Grindeanu”.

Declarația vine în contextul în care liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut public premierului să își dea demisia imediat după rezultatul votului din Parlament, potrivit Știripesurse.

Bolojan ignoră apelul PSD! Ce i-a cerut Grindeanu premierului interimar

La scurt timp după adoptarea moțiunii, Sorin Grindeanu a afirmat că Ilie Bolojan ar trebui să renunțe la funcția de premier, chiar dacă se află într-un mandat interimar.

„Bolojan ar trebui să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim totuși de un vot covârșitor”, a spus Grindeanu.

Liderul social-democrat a precizat că următorul pas ar trebui să fie consultările rapide de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unei noi formule de guvernare.

„Eu mi-aș dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție să mergem înainte”, a mai precizat președintele PSD.

Ce urmează după căderea Guvernului Bolojan

Deși moțiunea de cenzură a trecut, actualul Executiv nu își încetează imediat activitatea. Constituția prevede că un guvern demis rămâne în funcție cu puteri limitate până când un nou Cabinet primește votul Parlamentului.

În aceste condiții, Ilie Bolojan va continua să conducă interimar Guvernul de la Palatul Victoria până la formarea unei noi majorități parlamentare și instalarea unui nou Executiv.

Moțiunea depusă împotriva Guvernului Bolojan a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru”, 4 „împotrivă” și 3 voturi anulate. Astfel, Ilie Bolojan devine al optulea premier din România postdecembristă demis prin moțiune de cenzură.

