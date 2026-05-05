Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea crede că se va ajunge la alegeri anticipate în 3 – 4 luni. Acesta a remarcat faptul că aproape toată lumea și-a anunțat retragerea de la guvernare și practic n-au mai rămas la putere decât UDMR, ministrul Dragoș Pîslaru și vicepremierul Oana Gheorghiu. Piperea l-a ironizat apoi pe președintele Nicușor Dan, care e acum în situația de a rezolva „această ecuație cu 14 necunoscute”.

„Eu, personal, voi face parte dintr-un guvern de patru ani de zile ca mandat, după alegere anticipate. Acum nu.

În ritmul în care s-a pus la punct astăzi, cred că în 3-4 luni de zile maximum vor fi alegere anticipate, dacă nu chiar mai devreme, pentru că am ajuns într-o situație absolut rizibilă.

Îmi pare rău să o spun, și o spun fără niciun fel de ironie, ci cu amărăciune. În momentul de față avem așa: AUR era în Opoziție și pare că e condamnat de Nicușor Dan să rămână în Opoziție. Săptămâna trecută, a intrat în Opoziție PSD. Iar astăzi, dacă vă vine să credeți, s-au anunțat că intră în Opoziție cu vreo jumătate de oră mai devreme decât PNL,

De mâine, când toată lumea ar trebui să-și dea demisia din acest guvern – că, nu-i așa, intră în Opoziție – știți cine nu o să fie în Opoziție începând de mâine? UDMR, ministrul Pîslaru, care nu e din PNL, nu e din USR, nu e din PSD, și respectiv doamna Gheorghiu, care este de la „Dăruiește Viață”. Asta e totul.

Suntem într-o situație absolut penibilă, jenantă. Nu știu cum va rezolva această ecuație cu 14 necunoscute în matematicianul domn președinte dar, nu-i așa, se pare că are la el toate soluțiile, le cară cu el în rucsac, chiar și când merge la Erevan”, a declarat europarlamentarul AUR, pentru B1 TV.

Piperea: Sunt absolut convins că lucrurile se vor agrava de miercuri

Acesta a explicat apoi de ce crede că lucrurile se vor complica mai mult după decizia PNL de a se retrage în Opoziție și urmare a „încăpățânării” lui Ilie Bolojan.

„Sunt absolut convins că lucrurile se vor agrava de mâine (miercuri, 6 mai – n.r.), pentru că dacă există o calitate – și aici dacă o să puneți ghilimele sau nu – a lui Bolojan e că este foarte, foarte încăpățânat. Este încăpățânat ca un catâr. Ceea ce înseamnă că dacă a luat decizia asta în seara asta de a intra în Opoziție, asta se va întâmpla și cu el, și cu PNL. Indiferent de opoziția pe care o poate avea în PNL. Am senzația că opoziția aia e doar de fațadă în PNL. Părea că l-a convins Thuma, Predoiu, cine a mai vorbit… Gorghiu… Nici vorbă de așa ceva, s-a luat aceeași decizie.

Părerea mea este că dacă tot se vorbește despre un guvern stabil și dacă domnul președinte spunea că totul este ok, că există consens pe PNRR, că există consens pe SAFE, că există consens pe… Naiba mai știe ce a mai zis acolo, nu mai știu…. Că a zis și pe buget și așa mai departe, înseamnă că știa un lucru, știa ceva, și că de mâine încolo intram într-un calendar în care practic se refăcea guvernul, dar fără USR. Spun asta, fără USR, pentru că este absolut imposibil ca USR să mai intre la guvernare cu PSD din ambele puncte de vedere. Ce să vezi, vine domnul care este extrem de încăpățânat Bolojan și spune: ”nu mai vreau sub nicio formă o alianță cu PSD”. Ceea ce e pe mine ca critic al acestui guvern, cetățean un pic mai informat decât cetățenul obișnuit și respectiv membru activ în opoziția politică, nu poate decât să mă bucure.

Problema care se pune se numește Nicușor Dan. Nicușor Dan a spus că interzice orice discuție despre intrarea la guvernare a AUR. Cei de la PNL par să aibă o poziție pur și simplu de frondă față de domnul președinte Dan, că, practic, ei sunt cei care îi dau șah în momentul de față. Au spus așa, nu prin vocea domnului Bolojan, ci prin vocea ușor emoționată a domnului Ciucu, primarul general: s-a creat o majoritate confortabilă astăzi în Parlament, practic 64%, dacă am calculat eu bine, cei care au obținut succesul cu moțiunea de cenzură n-au decât să facă împreună un guvern. Asta a spus o Ciucu, nu eu. Și acesta e un șah la președintele Dan, care a spus-o de nenumărate ori și a repetat și azi că el nu vede decât un guvern pro-occidental. Apropo, nu mai e vorba de guverne pro-europene – nu știu de ce și-a schimbat această formulă domnul președinte – acum sunt pro-occidentale”, a mai declarat Gheorghe Piperea, pentru B1 TV.