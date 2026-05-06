Cupa Mondială din SUA se anunță un dezastru pentru industria turismului. Hotelierii se plâng de numărul mic de rezervări

Adrian Teampău
06 mai 2026, 10:19
Cuprins
  1. Cupa Mondială nu se anunță foarte profitabilă
  2. Suporterii nu dau buzna în America
  3. Cum explică FIFA situația de la Cupa Mondală

Cupa Mondială la fotbal, organizată de Statele Unite, Canada și Mexic, începe în mai puțin de o lună. Deși se așteptau la un aflux uriaș de suporteri, industria hotelieră din SUA se confruntă cu un număr mic de rezervări. 

Cupa Mondială nu se anunță foarte profitabilă

Cea mai importantă competiție de fotbal interțări aduce profituri uriașe țărilor organizatoare datorită numărului uriaș de suporteri, din toate statele participante care vin să-și susțină preferații. Se pare că lucrurile s-au schimbat la Cupa Mondială din acest an. Prețurile uriașe ale biletelor de intrare la care se adaugă costurile de călătorie și politicile anti-migrație promovate de Donald Trump, nu sunt de natură să atragă iubitorii fotbalului în SUA.

Rezervările de camere sunt sub aşteptările hotelierilor americani, cu puţin peste o lună înainte de începerea competiției, susțin reprezentanții principalei organizații din industrie. Organizaţia şi-a chestionat membrii din cele unsprezece zone metropolitane americane care vor găzdui meciuri, de la New York la Los Angeles.

„Mai mulţi factori au temperat entuziasmul iniţial. (…) Aproape 80% dintre respondenţi spun că rezervările de hoteluri sunt sub previziunile iniţiale”, a relatat Rosanna Maietta, şefa Asociaţiei americane a hotelurilor (AHLA), în introducerea unui raport consultat marţi de AFP.

În Kansas City, Missouri (centru), rezervările pentru Campionatul Mondial sunt chiar mai mici decât de obicei pentru lunile iunie şi iulie. În Boston (nord-est), Philadelphia (est), San Francisco (vest) şi Seattle (nord-vest), mulţi respondenţi au descris turneul ca fiind un „non-eveniment”.

Suporterii nu dau buzna în America

Raportul referitor la Cupa Mondială sugerează că atmosfera generală din Statele Unite, în special restricţiile privind vizele, descurajează suporterii străini și turiștii în general. La acestea se adaugă costurile de călătorie în Statele Unite, care au explodat, mai ales după creşterea preţurilor la benzină şi la biletele de avion. Asociaţia hotelieră critică și FIFA pentru că a rezervat mii de camere în avans şi apoi le-a anulat.

„Mulţi simt că nu vor avea o primire de tipul covor roşu.(…) Aceste rezervări au influenţat previziunile de venituri ale hotelurilor, planurile de recrutare şi pregătirile”, notează raportul.

În acest context, pentru ca turneul să atingă obiectivele, susţine Rosanna Maietta, Statele Unite şi FIFA trebuie să se asigure că turiştii sunt primiţi cu căldură şi au un sejur plăcut. Acest lucru înseamnă evitarea oricăror creşteri inutile ale costurilor de viză şi de călătorie în preajma meciurilor. De asemenea, este nevoie ca autoritățile să nu impună majorări de taxe în ultimul moment.

Cum explică FIFA situația de la Cupa Mondală

Contactată de AFP, FIFA a explicat că eliberările de camere rezervate anterior, au fost făcute în conformitate cu termenele limită convenite contractual cu hotelurile partenere. Potrivit oficialilor forului mondial de fotbal, în multe cazuri, camerele au fost eliberate înainte de termenele limită stabilite.

Acest lucru le-a dat posibilitatea hotelurilor să-și revizuiască obiectivele și planurile din timp, înainte de Cupa Mondială

„Pe parcursul procesului de planificare, echipa FIFA Accommodation a menţinut un contact regulat cu părţile interesate din domeniul hotelier, inclusiv ajustări ale alocării camerelor, stabilirea tarifelor, confirmarea tipurilor de camere şi rapoarte periodice, toate susţinute de şedinţe plenare şi comunicare continuă”, a precizat un purtător de cuvânt al forului fotbalistic mondial.

