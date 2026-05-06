Una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru români începe să își piardă din atractivitate. Bulgaria, aleasă ani la rând pentru prețurile accesibile, a devenit mai scumpă, iar turiștii spun că diferențele față de alte țări europene aproape au dispărut.

Creșteri de preț după adoptarea euro

În ultimii ani, Bulgaria a fost preferată de mulți români pentru vacanțele de vară, în special datorită costurilor mai mici față de alte destinații.

Însă, după trecerea la moneda euro, turiștii spun că prețurile au crescut semnificativ. O simplă salată poate ajunge chiar și la 20 de euro, iar restaurantele de pe litoral au devenit comparabile cu cele din Italia sau Grecia.

Bere de 5-6 euro și prețuri „ca în Occident”

Românii care au ajuns recent în stațiuni precum Balcic au observat scumpiri vizibile.

O la terasă costă acum între 5 și 6 euro, iar la unele festivaluri prețurile sunt și mai mari.

„Băutura pe care o consum. Decât bere consum şi 5-6 euro la terase. Mai scump decât la noi. La noi bei mai mult”, a spus un turist român, potrivit observatornews.ro.

Un alt vizitator a adăugat: „La festival cred că era 10 euro berea, cam aşa şi patru euro cola, apa, băuturile”.

Turiști surprinși de scumpiri

Creșterile de preț nu se limitează doar la restaurante sau festivaluri. Și obiectivele turistice au devenit mai costisitoare.

De exemplu, vizitarea unor atracții precum grădina botanică și castelul din Balcic costă aproximativ 20 de euro de persoană.

Localnicii confirmă tendința de scumpire. Un ospătar a declarat că schimbările sunt vizibile în toate domeniile:

„Înainte de schimbare aveaţi un euro, două leva, acum o leva este un euro. Nu e ok, nimeni nu controlează preţurile. Toate afacerile încep să crească preţurile. Începem să fim ca Austria, ca Germania, ca Olanda. Salariile nu sunt la acelaşi nivel”.

Schimbări în preferințele turiștilor români

Bulgaria a fost mult timp considerată o alternativă ieftină pentru vacanțele românilor. Însă, odată cu creșterea prețurilor, tot mai mulți turiști ar putea să își reorienteze alegerile.

Hotelierii din România speră că această schimbare va aduce mai mulți turiști pe litoralul autohton, în contextul în care diferențele de preț par să se reducă.