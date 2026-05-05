Fostul lider liberal Ludovic Orban a lăudat de a nu negocia cu PSD și de a trece în Opoziție. În schimb, i-a criticat pe președintele Nicușor Dan și pe liderii minoritari din PNL care s-au pronunțat, totuși, pentru o reapropiere de PSD.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Orban: Cum să mai ai încredere în PSD?

Întrebat cum i se pare decizia PNL de a nu negocia cu PSD și de a se retrage în Opoziție, Ludovic Orban a răspuns: „Este o decizie corectă. O decizie normală. În orice democrație, atunci când se formează o coaliție, iar unul dintre partidele din coaliție nu numai că nu respectă protocolul și programul de guvernare, dar inițiază o moțiune de cenzură împotriva partenerilor de coaliție aflată la guvernare, partidele respective nu mai guvernează”.

„Cum să mai ai încredere în PSD? Cum să mai accepți să fii în continuare la guvernare cu PSD? Este o decizie firească, normală. Mă și mir că există totuși în Partidul Național Liberal membri și lideri care susțin altceva. Este total nenatural și nefiresc să continui să fii la aceeași masă cu PSD în condițiile în care PSD te-a înjurat, te-a lovit, te-a făcut de doi bani de gura târgului.

Nu se mai poate avea încredere PSD. E normală decizia asta și asta este. Cine seamănă vânt, culege furtună.

Nu știu ce și-a imaginat PSD în momentul în care a luat decizia să inițieze moțiunea de cenzură. Și-a imaginat că o să vină înapoi cuminți cei din Partidul Național Liberal și din URR să guverneze în continuare? Înseamnă că nu înțeleg ce se întâmplă, sunt complet rupți de realitate și au generat o criză politică care pe termen mediu și lung va împiedica orice colaborare la guvernare între PNL și USR, pe de-o parte, și PSD, de cealaltă parte”, a mai afirmat fostul premier.

Ce a spus Ludovic Orban despre Cătălin Predoiu

Orban a mai spus că Predoiu a făcut azi „ atât de stupidă și umilitoare pentru el” încât „arată că omul probabil nu înțelege realitatea politică a momentului”. În opinia sa, acum Cătălin Predoiu practic s-a dat în vileag că se visează premier, așa cum până acum doar se specula.

„Domnul Predoiu nu înțelege că 1. un partid nu este obligatoriu să fie la guvernare. 2. nu s-a născut cu scaunul de ministru sub fund. Există varianta Opoziției, foarte onorabilă și foarte corectă, atunci când nu poți să guvernezi conform principiilor tale, conform programului de guvernare”, a continuat Ludovic Orban.

Orban: Cum poate Nicușor Dan să dea o asemenea declarație?

Liberalul s-a arătat uimit și de convingerea președintelui Nicușor Dan că vom avea un guvern „pro-occidental”: „Cum să dai când USR a decis în unanimitate să nu mai facă guvern cu PSD. Și PNL, chiar dacă încă nu a finalizat ședința și nu a dat declarațiile la final de ședință, a apărut informația pe surse că PNL a decis să nu mai facă guvern cu PSD (n.r. – între timp PNL a anunțat oficial că trece în Opoziție). Nu poți să dai o asemenea declarație în care tu să spui că o să fie un guvern pro-occidental. Mi se pare că Nicușor Dan e rupt complet de realitate. Nu primește informații. Atât PSD, cât și Nicușor Dan au supraevaluat forța grupării cu care au conspirat – Thuma, Gorghiu, Predoiu și cine mai e acolo. Au supraevaluat și au arătat că nu au o imagine corectă a PNL”.